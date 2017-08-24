Режиссер Михалков покинет попечительский совет Фонда кино

Телеканал "Дождь"
четверг, 24 августа 2017 г. 09:47
Российский режиссер Никита Михалков покинет попечительский совет Фонда кино из-за "безответственности" организации. Об этом он заявил во время заседания коллегии министерства культуры России, передает "Интерфакс".
Nikita Michalkovas
© RIA/Scanpix

«Я ухожу из коллегии, из попечительского совета [Фонда кино], потому что я чувствую свою безответственность, говорю только от себя, и, к сожалению, безответственность руководства фонда», — заявил Михалков.

Режиссер добавил, что результат этой безответственности — это выход картин, «которые просто ничего не значат или которые что-то значат, но никто не знает, что с ними делать».

Он пояснил, что принял решение об уходе после того, как увидел новый состав попечительсткого совета Фонда кино. В частности, Михалкова не устроило вхождение в совет пресс-секретаря премьер-министра России Натальи Тимаковой. Это произошло в апреле. Во время разговора с журналистами Михалков обвинил Тимакову в «латентной русофобии».

«С ее помощью под прикрытием демократии идут разрушительные процессы», — заявил Михалков (цитата по «Ведомостям»). В качестве примера Михалков назвал защиту Тимаковой «Ельцин-центра».

Телеканал "Дождь"
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