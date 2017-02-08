Режиссер "Матильды" пожаловался на Поклонскую в Генпрокуратуру

Российский режиссер Алексей Учитель обратился с заявлением в Генпрокуратуру РФ с просьбой оградить коллектив фильма «Матильда» от клеветы со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также от «угроз и противоправных действий лиц экстремистской направленности».

Собственное заявление в Генпрокуратуру подал и адвокат Учителя, старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper, бывший сенатор Константин Добрынин. Он просит проверить, были ли у депутата Поклонской законные основания для обращения в Генпрокуратуру и обвинения создателей фильма «Матильда» в совершении ряда преступлений, сообщает РИА Новости.

Также Добрынин в интересах Учителя направил заявления в Генпрокуратуру, СК России и главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ с просьбой организовать и провести проверку деятельности организации «Христианское государство — Святая Русь» на соблюдение законодательства РФ о противодействии экстремистской деятельности.

Угрозы членов этой организации в адрес широкого круга лиц — от авторов фильма до его потенциальных зрителей — носят, говорится в обращении, экстремистский характер и могут быть расценены как действия, направленные на возбуждение религиозной розни.

"Убедительно просил бы вас оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремисткой направленности, как и от публично распространяемых клеветнических измышлений собственно госпожи Поклонской", — говорится в заявлении Учителя на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки.

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская дважды обращалась в Генпрокуратуру с требованием проверить фильм Алексея Учителя «Матильда», который выйдет осенью 2017 года.

Поводом для обращения, по словам Поклонской, стали жалобы православных активистов на трейлер картины. Проверка по первому заявлению никаких нарушений не выявила. Результаты второй проверки пока не объявлены.

Также сообщалось, что православные активисты рассылали письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката «Матильды».

В свою очередь несколько десятков кинематографистов подписали открытое письмо в поддержку авторов «Матильды», призвав защитить их от «новой цензуры».