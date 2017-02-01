Reuters узнало о присутствии Сечина при передаче Улюкаеву $2 млн

Глава «Роснефти» Игорь Сечин присутствовал на встрече, на которой бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву были переданы два миллиона долларов и после которой он был задержан.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

По информации агентства, на этой встрече Улюкаеву был передан чемодан с деньгами за положительную оценку Минэкономразвития сделки по покупке «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти».

Сообщается также, что встреча Улюкаева и Сечина была спланирована правоохранительными органами совместно с представителями «Роснефти».

В «Роснефти» не стали комментировать эту информацию. От комментариев также отказалась защита бывшего главы Минэкономразвития. В Следственном комитете на запрос агентства не ответили.

В ноябре «Росбалт» сообщал, что Улюкаев до задержания пожаловался президенту одного из крупных государственных банков на то, что Минэкономразвития почти круглосуточно работает над выдачей оценки для сделки «Роснефти» и при этом не получает никакой благодарности. Банкир пообещал передать эту информацию главе «Роснефти» Игорю Сечину.

Источник «Росбалта» рассказал, что Сечин предложил министру приехать 14 ноября в офис «Роснефти» на Софийской набережной. Улюкаев приехал в указанное время. Сечин не смог сразу встретиться с ним, объяснив это затянувшимся совещанием, однако сказал, что его готовы встретить, рассказал источник.

Улюкаеву предъявили обвинение в «получении взятки лицом, занимающим государственную должность с вымогательством в особо крупном размере». По версии следствия, он вымогал у «Роснефти» 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки по выкупу акций «Башнефти». Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы. Сам Улюкаев заявил, что стал жертвой провокации.