Republic рассказал об открытии фондом предполагаемой дочери Путина нового научного центра

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 6 марта 2017 г. 15:55
Возглавляемый Катериной Тихоновой фонд «Национальное интеллектуальное развитие» («Иннопрактика») стал соучредителем Центра испытаний, сертификации и стандартизации функциональных материалов и технологий, сообщает Republic со ссылкой на одного из его сотрудников.
© Reuters/Scanpix

Агентства Reuters и Bloomberg называют Тихонову дочерью российского президента Владимира Путина.

Двумя другими соучредителями выступили Агентство инноваций Москвы и МГУ. Центр был учрежден в мае 2016, но его официальное открытие запланировано на 2017 год.

Центр будет заниматься проведением технических испытаний и сертификации новых материалов. В течение года организация подаст заявку на получение аккредитации на проведение испытаний функциональных материалов, в том числе полимерных композитов, лакокрасочных покрытий и уплотнительных материалов.

Собеседник Republic рассказал, что центр финансируется на частные и бюджетные деньги, не уточнив, кто из частных инвесторов участвует в финансировании.

О планах по созданию центра в декабре 2015 года рассказывал заведующий кафедрой химической технологии МГУ Виктор Авдеев. Он отмечал, что центр будет ориентироваться на технологических бизнес и давать независимую экспертизу, «чтобы когда у нас возникнут споры, какие материалы лучше, была уверенность в их объективных оценках».

Издание отмечает, что до получения аккредитации Центр консультирует средние и малые компании на льготных условиях. Так, час работы стоит от тысячи до 10 тысяч рублей, всего к ее услугам пока обратилось около 550 клиентов.

Телеканал "Дождь"
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Republic рассказал об открытии фондом предполагаемой дочери Путина нового научного центра (1)

Republic рассказал об открытии фондом предполагаемой дочери Путина нового научного центра
Возглавляемый Катериной Тихоновой фонд «Национальное интеллектуальное развитие» («Иннопрактика») стал соучредителем Центра испытаний, сертификации и стандартизации функциональных материалов и технологий, сообщает Republic со ссылкой на одного из его сотрудников.
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