Republic рассказал об открытии фондом предполагаемой дочери Путина нового научного центра

Агентства Reuters и Bloomberg называют Тихонову дочерью российского президента Владимира Путина.

Двумя другими соучредителями выступили Агентство инноваций Москвы и МГУ. Центр был учрежден в мае 2016, но его официальное открытие запланировано на 2017 год.

Центр будет заниматься проведением технических испытаний и сертификации новых материалов. В течение года организация подаст заявку на получение аккредитации на проведение испытаний функциональных материалов, в том числе полимерных композитов, лакокрасочных покрытий и уплотнительных материалов.

Собеседник Republic рассказал, что центр финансируется на частные и бюджетные деньги, не уточнив, кто из частных инвесторов участвует в финансировании.

О планах по созданию центра в декабре 2015 года рассказывал заведующий кафедрой химической технологии МГУ Виктор Авдеев. Он отмечал, что центр будет ориентироваться на технологических бизнес и давать независимую экспертизу, «чтобы когда у нас возникнут споры, какие материалы лучше, была уверенность в их объективных оценках».

Издание отмечает, что до получения аккредитации Центр консультирует средние и малые компании на льготных условиях. Так, час работы стоит от тысячи до 10 тысяч рублей, всего к ее услугам пока обратилось около 550 клиентов.