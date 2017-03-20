Рейтинг: жители России становятся счастливее

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bbcrussian.com
понедельник, 20 марта 2017 г. 13:27
Россия третий год подряд поднимается в рейтинге самых счастливых стран мира: на этот раз она попала в первую треть списка, заняв 49-е место.
© Fotolia nuotr.

В 2016-м это было 56-е место, а годом ранее 64-е. Рейтинг World Happiness Report составляется по заказу ООН: всего оценивается 155 стран.

Эксперты выделяют в особую категорию страны, которые достигли значительного прогресса в улучшении показателей счастья. Второй год подряд самый большой прогресс показывает Никарагуа, а в Венесуэле почти ничего не меняется (в этом списке она заняла последнюю строчку)

Среди лидеров рейтинга традиционно скандинавские страны - Норвегия, Дания, Исландия, Финляндия, а также Швейцария.

"Самыми несчастными странами" эксперты называют Бурунди, Танзанию и Центральноафриканскую республику.

Составители рейтинга учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, продолжительность жизни и уровень коррупции в стране.

Результаты опроса, проведенного исследовательскими агентствами Gallup International/WIN и холдинга "Ромир" в феврале, показали, что в России число людей, ощущающих себя счастливыми, меньше, чем в среднем в мире.

Более двух третей (68%) участников опроса в мире сказали, что считают себя счастливыми. В России же утвердительно на вопрос о счастье ответили только 56% опрошенных.

В то же время опрос, проведенный в конце минувшего декабря ВЦИОМ, показал, что большинство россиян довольно своей жизнью, хотя все еще опасается за ситуацию в стране.

Согласно этому исследованию, 72% опрошенных россиян оценивали ситуацию, сложившуюся конкретно в их жизни, как хорошую.

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