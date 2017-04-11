Рейтинг русофобов телеканала "Царьград" признали угрозой общественной безопасности

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snob.ru
вторник, 11 апреля 2017 г. 16:50
Общественная коллегия по жалобам на прессу при Совете по правам человека (СПЧ) президента РФ в понедельник, 10 апреля, назвала список «100 русофобов года», опубликованный на сайте телеканала «Царьград», провокацией с целью разжигания вражды и розни.
© Топ-100 русофобов телеканала "Царьград"

Также СПЧ признал список обостряющим «синдром "осажденной крепости" в сознании части российского общества, подверженного систематическому воздействию пропаганды». В совете отметили, что в список попали, в том числе, члены СПЧ: журналисты Станислав Кучер и Николай Сванидзе.

На рейтинг пожаловался член партии «Яблоко» Сергей Митрохин. По его мнению, подобные списки провоцируют возможные преследования и физическое насилие.

В рейтинг 100 главных русофобов, опубликованный в конце декабря, вошли как россияне, так и иностранцы. Среди них вице-премьеры российского правительства Игорь Шувалов и Аркадий Дворкович, а также глава Сбербанка Герман Греф.

Грефа включили в список за то, что он назвал Россию проигравшей страной. «Эра углеводородов осталась в прошлом. Как каменный век закончился не потому, что закончились камни, так и нефтяной век уже закончился. Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать, и это технологическое порабощение. Мы просто оказались в стане стран, которые проигрывают, в стане стран-дауншифтеров», — приводит цитату из выступления главы Сбербанка «Царьград».

Дворковича включили за высказывание: «Общее ощущение у меня такое, что нам нужно всем в стране, прежде всего, больше и лучше работать и получать от этого удовольствие. Может быть, за счет меньшего времени на завтрак». Шувалова — из-за нашумевшего расследования Фонда борьбы с коррупцией о частном самолете, на котором политик перевозит своих собак.

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