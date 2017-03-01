Рейтинг Навального: почему он ни низок, ни высок

У Алексея Навального низкие электоральные шансы - несмотря на то, что число сторонников выросло в два с лишним раза за последние шесть лет. Социологи "Левада-центра" объясняют DW, почему.

Алексей Навальный набрал бы меньше одного процента голосов на выборах президента России, если бы его имя значилось в избирательном бюллетене, а выборы состоялись бы в ближайшее воскресенье. Такой неутешительный для российского политика вывод сделал замдиректора негосударственной исследовательской организации "Аналитический центр Юрия Левады" ("Левада-центр") Алексей Гражданкин в интервью DW, комментируя последнюю публикацию социологического института об узнаваемости и отношении к Навальному.

Оппозиционер Алексей Навальный ранее заявил о желании баллотироваться на пост президента России и уже начал кампанию по сбору подписей и пожертвований "Навальный 2018". Учитывая повторный приговор по "Кировлесу", у него нет права выдвинуть свою кандидатуру. Сам политик намерен оспорить это ограничение.

В российских СМИ сообщение "Левады" разошлось с заголовком о том, что "число сторонников Навального с 2011 года снизилось втрое" и что "все меньше россиян симпатизируют Навальному".

Это неверная интерпретация социологических данных, заверил DW Алексей Гражданкин. На самом деле число сторонников Навального выросло, но одновременно с этим прибавилось и тех, кто относится к нему негативно.

Навальный и "потенциальный электорат"

Действительно, число тех, кто знает Навального и готов голосовать за него сегодня, составляет 10% респондентов (1% настроен "определенно" его поддержать и 9% - "возможно"). В 2011 году этот же показатель составлял 33% (5% плюс 28%).

Но это - относительные величины. Их нужно сравнивать не только между собой, но и с уровнем известности Навального шестью годами раньше. Она составляла тогда всего 6%, в то время как сегодня это 47%. Таким образом, в абсолютных величинах число потенциальных избирателей Алексея Навального за несколько лет выросло более чем вдвое.

Несложный расчет: 33% от 6% тех, кто знал Навального в апреле 2011 года, дают в итоге 2% всего населения России. 10% от 47% в феврале 2017 года - 4,7%. Последняя цифра, говорит Гражданкин, и есть "потенциальный электорат" Навального.

Но весь потенциальный электорат политикам не удается убедить проголосовать за себя, добавляет социолог "Левады": "Фактически эта ниша не выбирается даже наполовину. Реально число голосов, отданных за политиков, не превышает, как правило, показателя в первой строке". Имеется в виду процент людей, "определенно" готовых голосовать за того или иного политика, то есть, один процент в случае с Навальным. При этом в опросе "Левады" статистическая погрешность для показателей, близких к 5%, не превышает 1,5%.

Навальный и внешние факторы

Не затрагивая содержательную сторону политической программы Алексея Навального, социолог "Левады-центра" объяснил низкие показатели оппозиционера двумя факторами. Во-первых, по его словам, негативное освещение Навального в российских СМИ, включая судебные процессы по делу "Кировлеса" и "Ив Роше", падает на "подготовленную почву" недоверия россиян к политикам. "Большинство в принципе настороженно относится ко всем политикам, считая, что те преследуют только свои интересы. Это - общая установка", - указывает Гражданкин.

Второй внешний негативный фактор - сложившееся у российского избирателя после 2014 года отрицательное отношение к массовым протестным акциям и к политикам из оппозиции, которые с ними ассоциируются. "Отношение к Навальному преломляется через отношение к идее массовых протестных акций, и их негативный имидж проецируется на него", - полагает социолог "Левада-центра".

Так Гражданкин объясняет тот факт, что "эмоциональный баланс" восприятия фигуры Навального ухудшился. Если в 2013 году положительно воспринимали политика 30% респондентов, а отрицательно - 20%, то в 2017 году это соотношение выглядит как 19% к 34%.

Алексей Гражданкин указывает и на низкий уровень доверия к Навальному. "Он находится в конце третьего десятка по уровню доверия: меньше, чем у Явлинского, но больше, чем у Касьянова, Гудкова и Рыжкова", - продолжает замдиректора "Левады-центра". При этом уровень доверия колеблется в районе одного процента.

Вместе с тем поддержка Навального выше среди молодых людей и пользователей интернета, а также более обеспеченных россиян, чем среди тех, кто, по собственному признанию, зарабатывает столько, что "едва хватает на продукты питания". Гражданкин объясняет последний факт тем, что сложности последних лет коснулись именно состоятельных граждан, "поэтому среди них выше поддержка критики власти".

Сам Навальный полон оптимизма

Сам Алексей Навальный воспринял последний опрос "Левады" с оптимизмом и напомнил о том, что на выборах мэра Москвы в 2013 году его перспективы тоже считались плохими.

"В конце июля все социологи сообщали, что мой электоральный рейтинг до выборов - 9%.Через полтора месяца получилось 27,5% - по официальным данным, а реально - выше. Так что 10% от социологов за год с лишним до выборов меня вполне устраивает. Это очень много", - написал он в Facebook.

По мнению Навального, ничего страшного нет и в том, что еще многие россияне о нем ничего не знают: "А 53% тех, кто меня не знает, - это вообще отлично. Классическая дилемма о половине стакана воды: он наполовину пуст или наполовину полон. Для меня точно полон".