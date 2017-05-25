Реальные доходы россиян упали до уровня 2009 года

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rus.DELFI.lv
четверг, 25 мая 2017 г. 18:26
Реальные доходы населения России в начале 2017 года продолжили снижение и в апреле достигли уровней 2009 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на обзор Внешэкономбанка. Вместе с доходами снизились и расходы, в основном за счет снижения спроса на платные услуги, отмечает Lenta.ru.
Latvia's Russian-speakers
© AFP/Scanpix

22 мая Росстат сообщал, что реальные располагаемые денежные доходы населения упали в апреле на 7,6 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В марте они подскочили на восемь процентов из-за разовой выплаты пенсионерам.

В начале февраля ЦБ предсказал, что в 2017 году Россию ждет уверенный экономический рост. По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, сохранение текущих цен на нефть может обеспечить увеличение ВВП России на два процента в 2017 году. Согласно прогнозу первого вице-премьера Игоря Шувалова, экономика России в 2017 году может вырасти на один-два процента.

Реальные доходы населения снижались на протяжении трех лет подряд. Так, в прошлом году падение составило 5,9 процента в реальном выражении. В 2017 году правительство ожидает роста реальных доходов на один процент.

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Реальные доходы россиян упали до уровня 2009 года (24)

Latvia's Russian-speakers
Реальные доходы населения России в начале 2017 года продолжили снижение и в апреле достигли уровней 2009 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на обзор Внешэкономбанка. Вместе с доходами снизились и расходы, в основном за счет снижения спроса на платные услуги, отмечает Lenta.ru.

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