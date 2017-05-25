Реальные доходы россиян упали до уровня 2009 года

22 мая Росстат сообщал, что реальные располагаемые денежные доходы населения упали в апреле на 7,6 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В марте они подскочили на восемь процентов из-за разовой выплаты пенсионерам.

В начале февраля ЦБ предсказал, что в 2017 году Россию ждет уверенный экономический рост. По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, сохранение текущих цен на нефть может обеспечить увеличение ВВП России на два процента в 2017 году. Согласно прогнозу первого вице-премьера Игоря Шувалова, экономика России в 2017 году может вырасти на один-два процента.

Реальные доходы населения снижались на протяжении трех лет подряд. Так, в прошлом году падение составило 5,9 процента в реальном выражении. В 2017 году правительство ожидает роста реальных доходов на один процент.