РБК: Россия снижает финансирование своих агентов влияния за рубежом

Россия снижает расходы на окологосударственные институты, работающие инструментами влияния Кремля за рубежом. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает агентство РБК, проанализировав материалы в системе "Электронный бюджет".

В частности, если НКО "Российский совет по международным делам" получил в 2014 году бюджетных субсидий на 100,42 миллиона рублей, то в 2017 эта цифра составила 81,41 миллиона, а в 2019 предполагается выплатить организации 79,04 миллиона. Субсидии Фонду поддержки публичной дипломатии имени А. Горчакова также немного уменьшились – с 55,05 миллиона рублей в 2014 году до 52,59, которые предполагается выделить фонду в 2019 году.

Обе организации, помимо прочего, "осуществляют поддержку публичной дипломатии, содействие участию российских неправительственных организаций в международном сотрудничестве", "оказывают содействие" в проведении международных внешнеполитических исследований и подготовке специалистов в области внешней политики и регионоведения.

Созданный во времена президентства и по распоряжению Дмитрия Медведева Фонд Горчакова, как указано на сайте этой организации, содействует продвижению социальных программ России за рубежом, участвует в анализе "экономического и общественно-политического положения" страны, поддерживает русскоязычные СМИ за рубежом, продвигает демократию и права человека.

РСМД, среди учредителей которого значатся МИД, РАН и Минобрнауки, видит своей задачей "содействие процветанию России через интеграцию в глобальный мир".

В попечительские советы двух организаций входят глава МИД России Сергей Лавров и глава Сбербанка Герман Греф, а также олигархи Алишер Усманов, Михаил Прохоров, Вагит Алекперов. Объемы их финансирования формируются министерством иностранных дел РФ - главным распорядителем бюджетных средств по этому направлению.