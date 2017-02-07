РБК оценило стоимость похода "Адмирала Кузнецова" в Сирию

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Телеканал "Дождь"
вторник, 7 февраля 2017 г. 14:55
Использование в военной операции в Сирии корабельной группы во главе с крейсером «Адмирал Кузнецов» обошлось бюджету в сумму от 7,5 до 10 миллиардов рублей, сообщает РБК.
© AFP/Scanpix

В поход корабельная группа Северного флота отправилась 15 октября. В нее вошли «Адмирал Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», противолодочные корабли (БПК) «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», а также суда обеспечения. В Североморск крейсер вернется в начале февраля 2017 года, сообщил изданию собеседник в Минобороны России.

Издание отмечает, что реальная стоимость похода может оказаться выше, так как информация об использовании подводного флота и вооружения группы кораблей в ходе операции не были опубликованы Минобороны.

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По словам командующего российской группировкой войск в Сирии генерал-полковника Андрея Картаполова, «летчики российской морской авиации за время операции в Сирии выполнили 420 боевых вылетов». Военные эксперты, на которых ссылается РБК, рассказали, что стоимость такого количества вылетов палубной авиации составляет примерно 1,5 миллиарда рублей, по 3,5 миллиона рублей на каждый вылет.

Кроме того, за время похода потерпели крушение два истребителя — МиГ-29К и Су-33. Замена двух вышедших из строя истребителей могла обойтись российскому бюджету в сумму от 70 до 103,4 миллиона долларов (от 4,5 до 6,7 миллиарда рублей).

Еще одна крупная статья расходов — топливо, на которое потратили от 1,1 миллиарда до 1,5 миллиарда рублей, пишет РБК. Кроме того, за все время похода «Адмирала Кузнецова» (с 15 октября 2016 до 9 февраля 2017 года) на крейсере будет израсходовано продовольствия примерно на 183,5 – 194,9 миллиона рублей.

Российская авианосная группа была направлена в Средиземное море в октябре 2016 года. В ее составе — крейсеры «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий», большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», а также суда обеспечения. Корабли были задействованы в российской операции в Сирии.

Телеканал "Дождь"
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