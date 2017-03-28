Развилка для Кремля: как реагировать на протесты

По всей России в воскресенье прошли антикоррупционные митинги, ставшие самыми массовыми со времен протестных акций 2011-2012 годов, самые крупные - в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Владивостоке.

Точное число задержанных неизвестно. Однако только в столице, по данным общественной организации ОВД-Инфо, их число перевалило за 1,3 тыс. человек, что почти вдвое выше, чем во время акции протеста 6 мая 2013 г. на Болотной площади, обернувшейся столкновениями с полицией. Впоследствии несколько десятков человек были осуждены, сам процесс получил в России название "Болотное дело".

Русская служба Би-Би-си разбиралась, стала ли акция и ее резонанс неожиданными для Кремля и к каким последствиям в политике, законодательстве, а также правовым последствиям для задержанных она может привести.

Отложенная реакция Кремля

То, что митинги против коррупции приобрели массовый характер, стало понятно еще до начала акции в центре Москвы. Было известно и о том, что в части городов они закончились задержаниями участников полицией.

Тем не менее, ни из Кремля, ни из Белого дома (поводом для митинга послужил фильм Навального о якобы принадлежащих премьер-министру Дмитрию Медведеву шикарных особняках в России и в Тоскане) никакой оперативной реакции не последовало. Не сообщалось о происходящем и в эфире федеральных каналов, а самый популярный агрегатор новостей "Яндекс. Новости" не выводил в топ сообщения СМИ об акции и задержаниях.

Первая реакция последовала в понедельник после полудня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил организаторов акции в Москве и других городах, где участники вышли на несогласованные местными властями места (в Москве организаторам на выбор были предложены удаленные от центра города районы Сокольники и Марьино ), в провокации. Он уточнил, что Путина информировали о событиях в течение воскресенья, поскольку они были связаны с нарушением закона.

Гражданскую позицию тех, кто воспользовался согласованным властями форматом, в Кремле уважают и считают правовой, отметил чиновник.

"По сути, то, что мы видели в некоторых местах, особенно в Москве, — это провокация и ложь, потому что те, кто накануне весьма изощренно и академическим языком объяснял, что акция законна и не противоречит законодательству, они говорили чистую ложь", - заявил Песков.

Более того, по словам пресс-секретаря Путина, в заблуждение сознательно вводили несовершеннолетних, "по сути детей, призывая их, в том числе суля некие награды, принять участие в несогласованной акции, тем самым подвергая безопасность и даже жизнь этих детей, несовершеннолетних, угрозе".

Позднее в Следственном комитете заявили, что располагают оперативной информацией о поступлении предложений о вознаграждении участникам акций протеста в Москве в случае задержания. Речь идет не только о подростках, но и совершеннолетних участниках, утверждается в сообщении.

Причины массовости и возможные последствия для правовой системы

Произошедшее вызвано появлением фрагментов кризиса политической системы России, который как в любой другой стране характеризуют ряд факторов, говорит бывший сотрудник управления внутренней политики администрации президента, политолог Андрей Колядин.

Среди них такие факторы как разбалансированность элит, разбалансированность центральных органов власти, которые начинают сражаться друг с другом за рычаги влияния и финансовые ресурсы, перечисляет Колядин. То, что в центре критики оказался именно премьер-министр Дмитрий Медведев объясняется тем, что он - одна из основных фигур, реально принимающих решения о распределении бюджетных ресурсов.

Консолидация протестных сил вокруг Навального, по мнению эксперта, объясняется не его успехами, а действиями власти в течение нескольких последних лет в политической сфере.

Во-первых, зачистка политического поля, в результате которой исчезла управляемая оппозиция (как парламентская, так и непарламентская), разнообразие партий, блоков и движений, которые обеспечивали "растаскивание политической повестки" - каждый находил то, что ему нравится, утверждает Колядин.

Итоги выборов в Думу 2016 г. привели к тому, что ни одна из непарламентских партий не набрала 3% - в итоге те, кто "конструктивно критиковали" власть не получили госфинансирования, затихли и ушли с политического небосклона. А парламентские партии заметно ухудшили результат, ослабели и не критикуют власть. Прежние лидеры оппозиции сходят со сцены, а новым неоткуда взяться.

"И теперь есть один голос - Навальный, и больше никого. В результате, какую бы тему он ни взял - он будет один, никто ему не оппонирует, никто не выдвигает в политическую повестку других тем. В итоге власть сама создала лидера, с которым не понимает, что делать" - говорит Колядин.

Кроме всего прочего активизация молодежи, по мнению эксперта, обусловлена отсутствием возможности себя проявить, отсутствием социальных лифтов, закрытостью политической системы.

"Пугать их тем, что прольется кровь, бессмысленно. Это в 50 лет начинаешь понимать, что жизнь ценна. А в 20 лет важно красиво умереть как Че Гевара или Данко", - говорит эксперт.

Бывший сотрудник администрации президента, политолог Алексей Чеснаков полагает, что пока каких-либо серьезных последствий воскресный митинг не имеет. Но в дальнейшем у власти существует как минимум два варианта для реагирования.

Первый - воспользоваться оппозиционной акцией, чтобы в очередной раз показать наличие "оранжевой угрозы" и начать мобилизацию оппонентов Навального из лояльного государству сектора.

Второй - спустить всё на тормозах и действовать по инерционному сценарию. Уровень протеста и мобилизации оппозиции, скорее, имеет значение в соцсетях, а не в реальности. Проблема не в том, что Навальный смог сделать что-то опасное, а в том что пока на его действия не было адекватной и внятной реакции. Отсутствие ясной позиции власти можно трактовать и как растерянность, и как создание возможностей для дальнейшей игры в ходе президентских выборов, полагает эксперт.

В Кремле пугливых нет. С 2000 года туда людей набирают по принципу что они не пугаются подобных акций, говорит Чеснаков. "В Кремле еще не решили, как им использовать эту акцию. Или решили, но пока держат паузу", - предполагает он.

Получить комментарий в администрации президента о том, были ли в Кремле готовы к массовости и резонансу акции и возможной корректировке внутренней политики, Русской службе Би-би-си не удалось.

"Повлечет ли это коррективы в политике, сказать трудно, но произошедшее точно должно быть осмыслено. Это новое явление. Очень дерзкое и блестяще подготовленное. На это надо искать ответ - сначала разобраться в причинах, а потом действовать", - отметил в разговоре с Русской службой Би-би-си бывший сотрудник Кремля.

Одним из предложений, по его мнению, может быть дальнейшее ужесточение законодательства в отношении массовых публичных мероприятий и заметная активизация работы с парламентской оппозицией, добавляет он.

Прошедшая акция уже влияет и на внутриполитический, и на избирательный процесс, который сейчас лидирует в политике, теперь Кремлю необходимо проводить реальный сценарий выборов, который будет предполагать наличие конфликтов - спрятать их уже не удастся, говорит политолог Глеб Павловский.

Они опрокинули гипотезу о стационарности, стабильности, инерционности и предсказуемости политической ситуации и то, что ее можно предсказывать на год или больше. Второе - скрытая политизация в истеблишменте вышла наружу и вышла вниз в массовые круги, причем через эмоциональное голодание. Павловский называет прошедшие акции бунтом людей против "вечной социальной депрессии", когда растут налоги и штрафы, а доходы падают.

Поскольку Навальный не может быть политическим бенефициаром, так как не может участвовать в выборах, этим постараются воспользоваться аппаратные группы, что также может усилить нестабильность ситуации, прогнозирует Павловский. В этих условиях шансы на отставку Медведева с поста премьера опускаются до уровня шансов сохранить это кресло: "Варианты стали равновесны, потому что раньше уход Медведева был чистым подарком избирателям, а теперь он превращается в уступку Навальному, и этого никто не хочет".

Правовые последствия для власти и "рассерженных горожан"

В зависимости от политического решения, за воскресными антикоррупционными акциями может последовать и масштабное уголовное преследование следственными органами, говорит адвокат Дмитрий Динзе, представлявший интересы нескольких обвиняемых по "Болотному делу".

"Как и в "Болотном деле", это абсолютно не процессуальный вопрос, а политический: надо ли будет властям раздувать из этого какое-то очередное уголовное преследование определенных лиц", - полагает Динзе.

Он не исключает, что сотрудник полиции, получивший черепно-мозговую травму на вчерашней акции, может оказаться не единственным пострадавшим силовиком.

"Если сотрудники следственного комитета выезжали [на место событий], собирали какие-то доказательства, соответствующим образом их оформляли, то помимо одного уголовного дела [о нападении на полицейского] может появиться и другое, в зависимости от того, сколько всего полицейских будут признаны потерпевшими", - говорит Динзе.

Адвокат вспоминает, что пять лет назад среди потерпевших по "Болотному делу" были полицейские, которые лишились экипировки, получили ушиб пальца или испытали физическую боль от того, что их толкнули. Динзе отмечает, что помимо обвинений в нападении на полицейских, на этот раз следственный комитет может возбудить еще и дело о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность.

При этом и задержанные участники могут добиться компенсаций, считает Динзе. Накануне митинга отстоять права задержанных в международной инстанции обещал Алексей Навальный.

Шансы задержанных добиться компенсаций в Европейском суде по правам человека высоки, считает Динзе. Он напоминает, что ЕСПЧ уже присуждал компенсации за незаконное задержание и самому Навальному, и некоторым фигурантам "Болотного дела".

По его словам, несмотря на то, что число задержанных превысило тысячу человек, вполне реально написать для каждого из них жалобу в отдельности. Динзе говорит, что с задержанными работает целый ряд юристов и правозащитников.

"Вопрос в том, пойдут ли все задержанные в ЕСПЧ или на это согласятся только отдельные лица", - резюмирует адвокат.