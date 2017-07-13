Расследование нападения на Навального приостановлено

Полиция приостановила расследование уголовного дела о нападении на оппозиционера Алексея Навального, в ходе которого оппозиционера облили зеленкой. Это следует из документа, который адвокату оппозиционера прислали из прокуратуры Москвы.

Скан документа Навальный выложил на своем сайте. В нем говорится, что дознание приостановлено в связи с тем, что полиция не сумела установить, кто участвовал в нападении. Также прокуратура информирует, что не планирует передавать дело в Следственный комитет, как того просил оппозиционер.

Навальный считает, что участников нападения на него уже удалось установить пользователям соцсетей, и выложил у себя на сайте имена людей, которых считает причастными к случившемуся. Речь идет об активистах радикального движения SERB.

Сами активисты уже подтверждали, что ими интересовались правоохранительные органы, но заявляли, что претензий к ним в итоге не возникло. По их словам, полиция вызвала их для дачи показаний и была удовлетворена ответами, взяв с них при этом подписку о неразглашении.

Навальному плеснули зеленкой в лицо 27 апреля в Москве. Это произошло уже во второй раз за время президентской кампании, которую он ведет, открывая предвыборные штабы в регионах России. Зеленка, возможно, была смешана с другой неизвестной жидкостью - она вызвала химический ожог правого глаза.

По факту нападения на Навального было возбуждено дело по статье о совершении против него насильственных действий, причинивших боль, но не повлекших вреда здоровью.