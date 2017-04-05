Расследование: "муж Людмилы Путиной" купил виллу во Франции

Об этом говорится в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), которое опубликовало интернет-издание Meduza.

О разводе президента России и его супруги стало известно в июне 2013 года. В декабре того же года Очеретный купил виллу "Сюзанна" во французском городе Англет. Документы, подтверждающие это, есть у OCCRP. О том, что Очеретный стал новым мужем Людмилы Путиной, в январе 2016 года сообщила газета "Собеседник".

В расследовании утверждается, что до 2013 года Очеретный много лет занимался бизнесом, однако "не слишком удачно". На какие средства была куплена вилла "Сюзанна", не уточняется. Очеретный, как частное лицо, не обязан отчитываться о доходах.

В марте 2017 года выяснилось, что еще в 2015 году фонд "Центр развития межличностных коммуникаций", который по утверждению СМИ находится под патронажем Людмилы Путиной, получил из московского бюджета 250 миллионов рублей. В расследовании OCCRP также говорится, что фонд зарабатывает в том числе, на психологических тренингах. Кроме того, фонд получает средства от госкомпаний.

Людмила Очеретная (Путина) с 2014 года владеет компанией "Меридиан", которая занимается недвижимостью. В расследовании говорится, что эта фирма связана с фондом Очеретного.