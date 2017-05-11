Расходы россиян в апреле упали сильнее, чем в кризис 2015 года

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bbcrussian.com
четверг, 11 мая 2017 г. 18:42
Расходы россиян на повседневные нужды за апрель 2017 года сократились на 6,5% по сравнению с мартом, следует из исследования холдинга "Ромир". Как указывают социологи, вероятнее всего это значит, что россияне стали реже ходить в магазины.
© AP/Scanpix

Как говорится в исследовании, с учетом инфляции за последний месяц сокращение расходов составило 6,8%, а в разрезе года — 9%.

"Таким образом, реальные, то есть "очищенные" от инфляции расходы наших соотечественников оказались самыми низкими за последние пять лет", — пишут в "Ромире".

Традиционно в апреле наблюдается некоторое снижение потребительской активности, указывают исследователи, но такого снижения расходов относительно предыдущего месяца не фиксировалось никогда в предыдущие годы.

"Даже в кризисном 2015 году падение повседневных трат составило 5,8%, что все же ниже сокращения расходов в апреле текущего года", — отмечают социологи.

По мнению авторов исследования, "экономия стала возможной за счет сокращения частоты походов в магазин". При этом потребительская корзина также претерпела изменения. "Доля продуктовых категорий выросла до 57%, что говорит об экономии на непродовольственных товарах", — отмечают авторы.

Сокращение расходов, как утверждают в "Ромире", коснулось почти всех регионов России и всех социальных групп, однако в центральной части России экономят все же меньше — в Северо-Западном и Южном округах сокращение расходов составило 11,9% и 16,6% соответственно, в столичном регионе расходы упали всего на 4,7%, а на Урале не упали вообще.

В "Ромире" уже второй год подряд отмечают сокращение расходов россиян. В прошлом году холдинг опубликовал исследование, в котором зафиксировали падение расходов ниже уровня 2012 года.

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Расходы россиян в апреле упали сильнее, чем в кризис 2015 года (22)

Расходы россиян в апреле упали сильнее, чем в кризис 2015 года
Расходы россиян на повседневные нужды за апрель 2017 года сократились на 6,5% по сравнению с мартом, следует из исследования холдинга "Ромир". Как указывают социологи, вероятнее всего это значит, что россияне стали реже ходить в магазины.

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