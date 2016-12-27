Районный суд Москвы объявил смену власти в Киеве госпереворотом

 (25)
bbcrussian.com
вторник, 27 декабря 2016 г. 13:42
Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника о признании событий февраля 2014 года на Украине государственным переворотом.
© Autoriaus nuotr.

Многомесячная акция протеста на площади Независимости в Киеве зимой 2013-2014 года закончилась отстранением от власти президента Виктора Януковича и объявлением досрочных выборов.

В начале процесса Олейник объявил, что он и его семья на родине подвергаются преследованиям, поэтому бывший депутат - сначала от блока Юлии Тимошенко, а потом от Партии регионов - проживает в Москве и подал иск по месту жительства.

По его словам, украинские ведомства и суды отказываются рассматривать его заявления.

В своем иске Владимир Олейник потребовал юридически расценивать смену власти на Украине как государственный переворот. В доказательство своего утверждения Олейник заявил, что в 2014 году тогдашний президент Виктор Янукович был незаконно отстранен от власти.

"Данное обстоятельство нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле", - согласилась с ним судья Анна Шипикова.

В рамках этого дела в качестве свидетеля был допрошен сам бывший президент Украины Виктор Янукович, после бегства из Киева 21 февраля 2014 года проживающий на территории России.

Официальный Киев пока не прокомментировал решение Дорогомиловского суда Москвы.

Генпрокуратура Украины в настоящее время расследует восемь преступлений, по которым Янукович проходит подозреваемым. В частности, его подозревают в указании и согласовании применения чрезмерных мер, спецсредств и огнестрельного оружия к участникам массовых акций протеста в ноябре 2013-го - феврале 2014 года.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Захарова предложила главреду Regnum подать в суд на самого себя (1)

Rusijos URM Spaudos ir informacijos departamento vadovė Marija Zacharova
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила информационному агентству Regnum, которое пригрозило подать в суд на нее за комментарий о задержанных в Белоруссии корреспондентах издания.

ВЦИОМ: главной проблемой страны россияне считают низкие зарплаты (7)

Parduotuvė Maskvoje
Основные проблемы страны, по ощущениям россиян, в уходящем году связаны со сферами экономики и госуправления, пишет newsru.com

В России возбудили дело после жестокого убийства медведя в Якутии (6)

Meška Zalcburgo zoologijos sode
Следователи возбудили уголовное дело после появления в интернете видеозаписи жестокой расправы над медведем в Якутии, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Адвокат: решение московского суда по Майдану не имеет юридической силы (15)

Markas Feiginas
Россия не имеет юрисдикции для вынесения решений о событиях на Украине, заявил в интервью DW адвокат Марк Фейгин. Он не исключил, что решение московского суда по Майдану призвано дестабилизировать ситуацию на Украине.

В Кремле прокомментировали возможное соглашение России и Турции по Сирии

В Кремле прокомментировали возможное соглашение России и Турции по Сирии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не обладает достаточной информацией о возможном соглашении России и Турции о перемирии в Сирии, передает корреспондент Дождя.
Facebook друзья
Rambler's Top100