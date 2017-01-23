Пятерых россиян заподозрили в причастности к деятельности "Правого сектора"

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 23 января 2017 г. 11:52
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении пятерых россиян, которых подозревают в причастности к деятельности запрещенной в России организации «Правый сектор», сообщается на сайте ведомства.
© Reuters/Scanpix

Уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (руководство деятельностью экстремисткой организации и участие в ней) возбуждено в отношении Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова.

По версии следствия, они «поддерживают радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма».

СК утверждает, что в разное время они покинули Россию и уехали на Украину, где вступили в ряды «Правого сектора».

Чудинов и Хамраев, по данным следователей, в составе одного из боевых подразделений добровольческого корпуса «Правый сектор» «принимали активное участие в карательных операциях против мирного населения» самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик».

Стоцкий, Стригунков и Валов «стали активистами „Правого сектора“ и систематически принимали участие в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях этой организации».

Кроме того, их подозревают в том, что они вели «пропаганду идеологии, целей и задач Правого сектора, идеализируя деятельность руководителей и активистов» организации.

Телеканал "Дождь"
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