Пятерых россиян заподозрили в причастности к деятельности "Правого сектора"

Уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (руководство деятельностью экстремисткой организации и участие в ней) возбуждено в отношении Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова.
По версии следствия, они «поддерживают радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма».
СК утверждает, что в разное время они покинули Россию и уехали на Украину, где вступили в ряды «Правого сектора».
Чудинов и Хамраев, по данным следователей, в составе одного из боевых подразделений добровольческого корпуса «Правый сектор» «принимали активное участие в карательных операциях против мирного населения» самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик».
Стоцкий, Стригунков и Валов «стали активистами „Правого сектора“ и систематически принимали участие в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях этой организации».
Кроме того, их подозревают в том, что они вели «пропаганду идеологии, целей и задач Правого сектора, идеализируя деятельность руководителей и активистов» организации.