Пятая часть россиян сочли допустимым применение физической силы к близким

Пятая часть россиян (19%), принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сочли допустимым применение физической силы в отношении близких.

Результаты опроса оказались в распоряжении "Дождя".

Большинство россиян (79%) сочли применение силы к мужьям, женам и детям недопустимым. При этом треть респондентов (33%) сообщили о случаях насилия в семьях своих знакомых, а каждый десятый россиянин (10% респондентов) столкнулся с побоями в своей семье.

Подавляющее большинство россиян (96%) считают, что государство должно наказывать за побои в семье. 25% респондентов полагают, что для этого достаточно обязательных исправительных работ.

При этом более половины опрошенных (59%) одобрили идею декриминализации побоев для тех, кто совершил такое преступление впервые. 33% респондентов выступили против такой меры.

На прошлой неделе Госдума приняла закон о декриминализации побоев членов семьи в первом чтении. Согласно инициативе, статья «побои в отношении близких лиц» переводится из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения.