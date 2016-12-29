Пять фактов о золотовалютных резервах России

При дефиците бюджета государству крайне важно иметь страховочные накопления. В РФ, помимо Резервного фонда и Фонда благосостояния, это золотовалютные резервы. DW собрала о них основные факты.

Федеральный бюджет-2017 предполагает, что в наступающем году Резервный фонд России будет исчерпан. Тогда же начнет тратиться Фонд национального благосостояния (ФНБ). Некоторые эксперты считают, что России стоило бы начать тратить и свои золотовалютные резервы (ЗВР) на внутренние нужды. Что представляют собой эти накопления сегодня и насколько обоснована их неприкосновенность, выясняла DW.

Фонды и резервы - в чем разница

Золотовалютные резервы - это высоколиквидные активы, находящиеся под контролем Центробанка России. Они состоят из средств в иностранной валюте, ценных бумаг других государств, средств на депозитах в зарубежных банках, специальных прав заимствования (безналичное платежное средство, эмитируемое МВФ), монетарного золота и других инструментов.

Частью ЗВР являются Резервный фонд и ФНБ (вместе они раньше составляли бывший Стабилизационный фонд) в их валютном выражении. Разница между фондами и резервами заключается в том, что Резервный фонд и ФНБ управляются Минфином. То есть "когда говорят, что Резервный фонд исчерпывается, это означает, что Минфин продает Резервный фонд по рыночному курсу Центробанку для покрытия дефицита бюджета", поясняет профессор кафедры финансов Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов.

Как сообщается на сайте Минфина, по состоянию на 1 декабря 2016 года объем Резервного фонда составлял 31,3 млрд долларов (годом ранее - 59,4 млрд долларов). Объем ФНБ - 71 млрд долларов (на 1 декабря 2015 - 72 млрд долларов). Размер золотовалютных резервов целиком, по данным ЦБ на середину декабря, - 379 млрд долларов.

Как менялся размер резервов с начала 2000-х

За 16 лет объем российских ЗВР вырос в 14 раз. В декабре 2000 года он составлял всего лишь 27 млрд долларов. Дальнейшая динамика заключалась в постепенном росте. Максимальный скачок (год к году) произошел в 2007 году: тогда объем ЗВР за 12 месяцев вырос с 296 до 467 млрд долларов. А уже на следующий год произошло первое снижение - на 30 млрд.

В середине декабря 2015 года, объем ЗВР составлял 371 млрд. Таким образом, в 2016 году произошел незначительный рост - всего на 8 млрд долларов.

По словам Олега Шибанова, 14-кратный рост ЗВР объясняется сочетанием макроэкономических факторов и экономической политики, проводимой властями. "Главным образом, это заслуга команды экс-министра финансов Алексея Кудрина. Его идея о том, чтобы сохранять на будущее, а не тратить, казалась странной, но была совершенно нормальной в мировом разрезе, - напоминает эксперт. - Стабфонд помог сгладить колебания в макроэкономических переменных и их влияние на российский рынок".

Как влияют нефть и курс доллара

Что касается макроэкономических факторов, то здесь главную роль играют цены на нефть и курсы валют. Чем выше были мировые цены, тем больше налоговых поступлений получало российское государство и конвертировало их в резервные фонды, которые учитываются в составе ЗВР. "Соответственно, когда они копились, увеличивались и золотовалютные резервы", - говорит Шибанов.

Влияние курса доллара было особенно заметным в период, пока ЦБ не объявил о том, что больше не будет контролировать рубль. Пока курс был управляемым, ЦБ влиял на него с помощью интервенций. "Когда рубль чрезмерно укреплялся, ЦБ начинал покупать доллары, в противоположной ситуации - наоборот. Таким образом, возникала необходимость тратить ЗВР или накапливать в моменты, когда создавалось сильное давление на курс", - рассказал DW эксперт.

Существуют и другие факторы, которые имеют скорее "бумажный" характер. Речь, в частности, о специфике оценки объема резервов. Как говорит профессор РЭШ, "рапортуются они в долларах, поэтому когда стоимость евро или золота падает по отношению к доллару, снижаются и ЗВР. Это происходит на бумаге". Сюда же относятся операции РЕПО (инструмент, введенный ЦБ в конце 2014 года), при которых банки отдавали ЦБ рубли в залог, а в обмен получали валюту на время. Эти деньги также вычитаются из резервов, но, как правило, потом туда возвращаются.

Китай - чемпион, Россия - на 6 месте, США - на 18 месте

Если сравнивать объемы ЗВР разных стран, то можно увидеть, что Россия, по данным МВФ на февраль 2016 года, находится на 6 месте в мире. Перед ней идут Китай, Япония, Саудовская Аравия, Швейцария и Тайвань. Германия и США находятся лишь во второй десятке: ФРГ - на 11 месте, Соединенные Штаты - на 18-м.

Как заявил DW завотделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин, прямой связи между объемом ЗВР и устойчивостью экономики нет: "США имеют низкие объемы, поскольку являются мировым эмитентом. В их валюте все держат свои резервы. Развитые страны с устойчивой валютой, имеющие стабильную экономику, могут себе позволить держать значительно меньшие ЗВР, нежели те, кто зависит от цен на нефть и курса доллара".

Надо ли тратить: за и против

В экспертном сообществе существует несколько позиций относительно того, как следует распорядиться ЗВР. Например, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Василий Колташов считает, что резервы можно использовать для того, чтобы восстановить промышленное машиностроение и создать там рабочие места. Особенно эффективно, по его словам, это будет в условиях протекционистской политики.

Олег Шибанов в этом смысла не видит. Он уверен, что поддерживать промышленность нужно иными способами, в частности, субсидированием налоговых ставок. Что же касается ЗВР, то им лучше оставаться "подушкой безопасности". Яков Миркин придерживается серединной позиции. По его словам, вопрос о том, тратить ли резервы, надо будет решать, исходя из ситуации в будущем году: "Если цены на нефть будут выше 50-55 долларов за баррель, произойдет стабилизация экономики, и тогда смысла тратить ЗВР не будет".