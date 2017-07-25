Путину предлагают ограничить сотрудничество с Польшей

Также сенаторы предлагают ввести санкции в отношении некоторых польских парламентариев. В Кремле заявили, что Путин пока ничего не решил на этот счет.

В заявлении, принятом 25 июля, сенаторы просят Путина поручить профильным ведомствам "представить комплексные предложения по возможному введению мер ограничительного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Республикой Польша, а также в отношении польских парламентариев - инициаторов закона о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя и других физических и юридических лиц", передает РИА "Новости".

Российские сенаторы сочли особенно кощунственным тот факт, что эти поправки были приняты польскими парламентариями в День памяти и скорби, отмечаемый в России 22 июня и приуроченный к дате нападения фашистской Германии на СССР в 1941 году.

17 июля эти законодательные поправки подписал президент Польши Анджей Дуда, они вступят в силу спустя три месяца. "А это значит, что почти 500 памятников и мемориалов на территории республики приговорены этим решением к демонтажу и разрушению", - говорится в заявлении Совфеда.

Верхняя палата российского парламента уверена, что польские власти предпринимают целенаправленные попытки переписывания истории, искажения и пересмотра итогов Второй мировой войны. По мнению сенаторов, только "благодаря победе над фашизмом, решающий вклад в которую внес Советский Союз, Польша сохранилась как государство, а польский народ не был уничтожен или изгнан и остался жить на своей земле".

Путин пока ничего не решил, заявил Песков

Позднее в этот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что Путин пока ничего не решил на этот счет.

"Это инициатива Совета Федерации, насколько нам известно, - цитирует Пескова РИА "Новости". - Она будет дальше прорабатываться в профильных комитетах и комиссиях. Дождемся пока каких-то формулировок, что же конкретно предлагают наши сенаторы".

При этом пресс-секретарь отказался ответить на вопрос журналистов о том, как в Кремле в целом относятся к идее юридически ответить на данные действия Польши.

Ответ Варшаве

18 июля Министерство иностранных дел РФ заявило, что узаконенный снос советских памятников в Польше является сознательной провокацией, которая не останется без последствий. Москва неоднократно обращала внимание Варшавы на то, что такие действия являются прямым нарушением международно-правовых обязательств, вытекающих из двусторонних договоров и соглашений между РФ и Польшей 1992-1994 годов, согласно которым польские власти должны охранять и защищать все подобные объекты, напомнили в МИД РФ.

19 июля на пленарном заседании Совфеда спикер верхней палаты Валентина Матвиенко предложила запросить в МИДе, какие именно ответные меры там готовят в отношении Польши. Сенатор Антон Беляков на этом же заседании предложил запретить въезд на территорию России польским политикам и депутатам, имеющим отношение к упомянутым поправкам в закон о декоммунизации.

Двумя днями ранее Министерство обороны РФ опубликовало архивные документы, посвященные освобождению Польши Красной армией в 1944-1945 годах от немецко-фашистской оккупации. Как отметили в ведомстве, в частности, в них рассказывается о "многочисленных фактах благожелательного отношения польского населения и духовенства к Красной армии" и обещаниях поляков "увековечить подвиги красноармейцев в памятниках и монументах и сохранить их для будущих поколений".

Ранее в Госдуме РФ заявили, что у польских депутатов, "похоже, снесло совесть". Всего в Польше установлено около 490 советских мемориалов. Примерно 250 памятников посвящено Красной армии.

Территория Польши была оккупирована гитлеровскими войсками с сентября 1939 года по февраль 1945 года. За время оккупации в Польше погибло около шести миллионов человек. Польша была освобождена 17 января 1945 года советскими войсками в результате Висло-Одерской операции, в ходе которой погибло более 40 тысяч советских солдат. При этом в сентябре 1939 года СССР включил в свой состав ранее управлявшиеся Польшей западные области Украины и Белоруссии, а впоследствии и страны восточного региона Балтийского моря.