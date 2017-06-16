Путин заявил об отсутствии у него "богатства, о котором говорят"

«Во-первых, у меня нет такого богатства, о котором говорят», — сказал президент, отвечая на утверждение Стоуна, что на Западе считают Путина самым богатым человеком в мира.

По его мнению, большое богатство не является счастьем, а «только головной болью».

«Вы гораздо более богатый человек, чем те, которые имеют на своих счетах большие деньги. У вас есть свое мнение, у вас есть талант. Вы имеете возможность его проявить, вы имеете возможность оставить после себя заметный след. Деньги такого счастья не дают, в гробу карманов нет, с собой не унесешь», — сказал Путин режиссеру.

Стоун также спросил президента, есть ли у него банковские счета на Кипре. «Нет, нет и никогда не было. Чушь это все. Если бы это было, то давно предъявили бы», — ответил глава России.

С 12 по 15 июня на телеканале Showtime показали четыре серии документального фильма Стоуна о Путине, основанного на интервью с президентом. «Первый канал» купил права на картину Стоуна. В России ее начнут показывать с 19 июня.