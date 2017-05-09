Путин заявил об отсутствии силы, способной покорить Россию

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Телеканал "Дождь"
вторник, 9 мая 2017 г. 14:17
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Выступая перед началом парада Победы на Красной площади он заявил, что в мире нет и не будет силы, «способной покорить наш народ».
© Sputnik / Scanpix

«Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней. Эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить прежде всего из-за преступной идеологии расового превосходства, из-за разобщенности ведущих стран мира», — заявил Путин.

Он добавил, что это позволило нацистам начать самую жестокую и кровавую войну и поставить «на службу своим смертоносным целям почти все европейские страны». «На Советский союз нацисты обрушили самые мощные удары. Но нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Он стоял насмерть, защищая родную землю», — подчеркнул Путин.

«Мы никогда не забудем, что свободу Европы, долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды», — сказал он.

Путин добавил, что сегодня «сама жизнь» требует повышать оборонный потенциал страны. «Но для эффективной борьбы с терроризмом, экстремизмом, неонацизмом, другими угрозами необходима консолидация сил международного сообщества. Мы открыты для такого сотрудничества», — сказал он.

После речи президента на Красной площади в Москве начался военный парад, в котором принимают участие более 10 тысяч военнослужащих. В этом году отменили полеты авиации из-за плохой погоды.

Телеканал "Дождь"
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