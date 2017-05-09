Путин заявил об отсутствии силы, способной покорить Россию

«Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней. Эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить прежде всего из-за преступной идеологии расового превосходства, из-за разобщенности ведущих стран мира», — заявил Путин.

Он добавил, что это позволило нацистам начать самую жестокую и кровавую войну и поставить «на службу своим смертоносным целям почти все европейские страны». «На Советский союз нацисты обрушили самые мощные удары. Но нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Он стоял насмерть, защищая родную землю», — подчеркнул Путин.

«Мы никогда не забудем, что свободу Европы, долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды», — сказал он.

Путин добавил, что сегодня «сама жизнь» требует повышать оборонный потенциал страны. «Но для эффективной борьбы с терроризмом, экстремизмом, неонацизмом, другими угрозами необходима консолидация сил международного сообщества. Мы открыты для такого сотрудничества», — сказал он.

После речи президента на Красной площади в Москве начался военный парад, в котором принимают участие более 10 тысяч военнослужащих. В этом году отменили полеты авиации из-за плохой погоды.