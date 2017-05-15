Путин заявил о росте реальных доходов граждан

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 15 мая 2017 г. 12:34
Президент России Владимир Путин заявил о росте реальных доходов граждан и туристической активности. Об этом он сказал на форуме «Один пояс — один путь» президенту Чехии Милошу Земану, сообщается на сайте Кремля.
Vladimiras Putinas
© AFP / Scanpix

Земан отметил, что в Чехии растет число туристов из России. Путин подчеркнул, что это связано с «постепенным восстановлением доходов граждан, которые снизились в результате кризиса».

«Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», — сказал российский президент.

В апреле Росстат сообщал, что реальные денежные доходы россиян упали на 2,5% в марте в годовом выражении.

Форум «Один пояс — один путь» открылся 14 мая в Пекине. На него приехали главы стран и правительств 29 государств. Форум посвящен китайским проектам «Экономический пояс Шёлкового пути» и «Морской путь XXI века».

Телеканал "Дождь"
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