Президент России Владимир Путин заявил о росте реальных доходов граждан и туристической активности. Об этом он сказал на форуме «Один пояс — один путь» президенту Чехии Милошу Земану, сообщается на сайте Кремля.
Земан отметил, что в Чехии растет число туристов из России. Путин подчеркнул, что это связано с «постепенным восстановлением доходов граждан, которые снизились в результате кризиса».
«Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», — сказал российский президент.
В апреле Росстат сообщал, что реальные денежные доходы россиян упали на 2,5% в марте в годовом выражении.
Форум «Один пояс — один путь» открылся 14 мая в Пекине. На него приехали главы стран и правительств 29 государств. Форум посвящен китайским проектам «Экономический пояс Шёлкового пути» и «Морской путь XXI века».