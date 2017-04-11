Путин заявил о подготовке провокаций с применением химоружия в Сирии

«У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации, а по-другому я это назвать не могу, готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти», — приводит слова Путина «Интерфакс».

4 апреля в сирийском городе Идлибе произошла химическая атака. В результате погибли десятки мирных жителей, среди которых, как сообщал ЮНИСЕФ, — 27 детей. США обвинили в произошедшем сирийские власти. Однако Дамаск причастность к химической атаке отверг.

В ответ на применение химоружия седьмого апреля США выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по правительственной военной базе в Сирии. В итоге погибли девять мирных жителей, среди которых — четыре ребенка. Президент США Дональд Трамп заявил, что удары стали ответом на химическую атаку в Идлибе. Российский президент Владимир Путин назвал ракетный удар актом агрессии против суверенного государства и нарушением международного права.