Путин заявил о подготовке провокаций с применением химоружия в Сирии

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Телеканал "Дождь"
вторник, 11 апреля 2017 г. 20:10
У России есть информация о возможной провокации с химоружием в других районах Сирии. Об этом президент России Владимир Путин сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

«У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации, а по-другому я это назвать не могу, готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти», — приводит слова Путина «Интерфакс».

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4 апреля в сирийском городе Идлибе произошла химическая атака. В результате погибли десятки мирных жителей, среди которых, как сообщал ЮНИСЕФ, — 27 детей. США обвинили в произошедшем сирийские власти. Однако Дамаск причастность к химической атаке отверг.

В ответ на применение химоружия седьмого апреля США выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по правительственной военной базе в Сирии. В итоге погибли девять мирных жителей, среди которых — четыре ребенка. Президент США Дональд Трамп заявил, что удары стали ответом на химическую атаку в Идлибе. Российский президент Владимир Путин назвал ракетный удар актом агрессии против суверенного государства и нарушением международного права.

Телеканал "Дождь"
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