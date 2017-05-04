Путин заявил о поддержке идеи создания в Сирии зон безопасности

"Что касается полетов авиации. Если это зона деэскалации, то авиация там тоже работать не будет. При условии, что из этих зон не будет наблюдаться никакой военной активности", - пояснил российский президент по итогам российско-турецких переговоров.

Путин добавил, что обсудил это предложение с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, администрация США поддерживает "эти идеи".

"Как контролировать соблюдение соответствующего режима в этих зонах - это вопрос еще отдельных переговоров", - добавил российский президент.

Окончательное решение о создании зон безопасности должно быть принято на переговорах в столице Казахстана Астане, подчеркнул Путин.

Российская сторона предложила создать зоны безопасности на территориях, которые контролируются сирийскими повстанцами на северо-западе провинции Идлиб, в некоторых частях провинции Хомс, а также в анклаве Восточная Гута рядом с Дамаском, передает агентство Франс-пресс, которое ознакомилось с копиями плана.

Зоны безопасности будут окружены контрольно-пропускными пунктами, которые будут контролироваться представителями повстанцев и правительственных войска. В качестве наблюдателей там могут быть размещены и иностранные войска.

По замыслу российской стороны, это положит конец насилию в регионе и позволит доставлять гуманитарную помощь.

Официальный представитель коалиции по борьбе с исламистами из ИГ (организации, запрещенной во многих странах мира) полковник военно-воздушных сил США Джон Дорриан отказался "вдаваться в детали того, что может означать эта деэскалация".

В ООН также не стали комментировать предложения российской стороны, передают РИА Новости. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что в организации подождут договоренностей, которые будут достигнуты в Астане.

Сирийская оппозиция при этом заявила, что они приостановили участие в переговорах в Астане из-за того, что правительственные войска продолжают бомбежки территорий, которые находятся под их контролем.