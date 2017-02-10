Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Словении

Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором, передает «Интерфакс».

«Я хотел бы поблагодарить за готовность Словении организовать такую встречу. Мы к ней готовы», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия готова к полноформатному восстановлению отношений с США и поприветствовал позицию Трампа по этому вопросу. По его словам, за последние пять лет российско-американские отношения «особенно сильно деградировали и, конечно, они нуждаются в восстановлении в интересах как российского, так и американского народов».

«Мы слышали то, как к этому относится избранный президент господин Трамп, мы всегда это приветствовали и рассчитываем на то, что эти отношения будут восстанавливаться в полном объеме и по всем направлениям», — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что восстановление отношений между странами зависит не только от российской стороны, но и от американской, «которая должна окончательно сформировать свою команду и определиться с тем, кто по каким направлениям будет вести диалог с нами».

Первый телефонный разговор Трампа и Путина состоялся 29 января. Во время него президенты, как рассказали в Кремле, обсудили «актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова». Также Путин и Трамп во время беседы затронули «основные аспекты кризиса на Украине».

В Белом доме добавили, что беседа Трампа и Путина «положил важное начало улучшению отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые нуждаются в этом».