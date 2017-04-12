Путин заявил, что при Обаме было лучше, чем при Трампе

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NEWSru.com
среда, 12 апреля 2017 г. 14:42
Президент РФ Владимир Путин заявил, что при администрации президента США Дональда Трампа уровень военного доверия деградировал по сравнению с тем, что был при администрации Барака Обамы. Об этом он сказал телерадиокомпании "Мир" в интервью, полный текст которого опубликован на сайте Кремля.
V. Putinas ir B. Obama
© AFP/Scanpix

Отвечая на вопрос, стали ли российско-американские отношения при Трампе хуже, чем при предыдущем американском президенте, Путин заключил: "Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а, скорее всего, деградировал".

Это интервью Путин дал перед рабочим визитом в Киргизию, запись состоялась 11 апреля - в день, когда в Россию прилетел госсекретарь США Рекс Тиллерсон, поставивший Москве условие перестать поддерживать такого "ненадежного партнера", как сирийский президент Башар Асад.

30 марта Путин признал, что отношения РФ и США находятся практически на нуле, а 31 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил каналу ABC, что отношения двух стран находятся на еще более низком уровне, чем во времена холодной войны. Песков пояснил, что имеет в виду действия предыдущей администрации США под руководством Барака Обамы.

После нанесенных на минувшей неделе ракетных ударов США по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс прямо о разочаровании Дональдом Трампом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. 7 апреля он констатировал, что отношения США и РФ испорчены окончательно и что администрация Трампа поставила Соединенные Штаты на грань "боевых столкновений с Россией".

В ночь на 7 апреля с кораблей США в Средиземном море по военной базе правительственных войск Сирии было выпущено 59 ракет Tomahawk в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля, погубившую около сотни мирных жителей. Решение о разгроме военной базы принял лично президент США, объяснивший этот шаг в своем обращении к нации сочувствием к детям, погибшим от отравления зарином.

Кремлю это объяснение не показалось убедительным, там эти действия расценили как нарушение международного права под надуманным предлогом, заявив об ущербе для двусторонних российско-американских отношений. В этот день в Трампе публично разочаровались в Госдуме.

NEWSru.com
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