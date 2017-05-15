Путин заявил, что еще не время говорить о его участии в выборах

Как сообщает РБК, на пресс-конференции в Пекине, где прошел саммит форума "Один пояс - один путь", журналисты напомнили Путину, что полгода назад он, отвечая на вопрос о его планах участия в выборах президента, заявил, что для ответа должно пройти время. Журналисты поинтересовались, "не прошло ли время".

"Нет", - сказал Путин.

В последний год, пока глава России официально воздерживается от заявлений о своем участии в следующих выборах, граждане узнают о планах Кремля благодаря утечкам в СМИ.

Так, по данным источников, в Кремле уже решили в новом электоральном цикле эксплуатировать образ будущего России, при этом они рассчитывают на 70-процентный результат при явке в 70%.

Что касается Алексея Навального, который активно готовится к тому, чтобы стать кандидатом в президенты, то его, по неофициальным данным, решено не допускать до выборов.

Отметим также, что, по данным "Левада-Центра", за новый президентский срок Путина готовы проголосовать 48% россиян.