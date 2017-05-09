Путин вышел на акцию "Бессмертный полк" с портретом отца

Путин принимает участие в акциях «Бессмертный полк» в третий раз. Он также участвовал шествии в прошлом году и в позапрошлом, когда акция была приурочена к 70-летней годовщине победы.

Позже он рассказал, что решил принять участие в акции спонтанно.

По словам Путина, ценность акции «Бессмертный полк» состоит в том, что «она родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей».

«Это показывает то уважение, с которым мы относимся к поколениям, защитившим страну», — подчеркнул Путин. Он также назвал акцию «символичной и трогательной».

Суть акции «Бессмертный полк» заключается в том, что ее участники во время шествия несут портреты своих родственников, которые воевали в Великой Отечественной войне.

Эта акция проходит не только в России. По словам В.Путина, она «охватила 50 стран мира».

В прошлом году в Москве в акции приняли участие 700 тысяч человек.