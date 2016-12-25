Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Ту-154

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Телеканал "Дождь"
воскресенье, 25 декабря 2016 г. 12:05
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета Ту-154 в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
© AP/Scanpix


Президент также поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву сформировать и возглавить государственную комиссию по расследованию.

Самолет Минобороны Ту-154, выполнявший плановый рейс с аэродрома Адлера, пропал с радаров.

На борту находились 92 человека. Среди них было 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были выступить с концертом на авиабазе «Хмеймим» и поздравить российских военных с новогодними праздниками.

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Также в самолете были девять сотрудников СМИ — «Первого канала», «Звезды» и НТВ. В списке пассажиров была директор Международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Следственный комитет завел дело по статье о нарушении правил полетов.

Телеканал "Дождь"
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