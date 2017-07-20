Путин впервые лично поздравил правозащитницу Алексееву с юбилеем

«Я вам благодарен за все, что вы делали в течение многих-многих лет для огромного количества людей в нашей стране, которые вас очень любят, благодарны вам за вашу жизнь, которую вы прожили ради людей», — сказал он.

По словам Алексеевой, приезд президента в ее квартиру стало для нее неожиданностью. «Я всю жизнь свою занималась черт-те чем, а теперь меня приехал поздравлять президент. Раньше такого не было», — сказала она. Путин сказал, что «многое изменилось».

Алексеева добавила, что ей звонили с поздравлениями председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. «Люди всю жизнь этого добиваются и не могут добиться, а на меня свалилось. Я же совсем другим занималась», — добавила она.

В ответ на это Путин сказал, что Алексеева занималась «самым главным». «Людьми», — сказала она.

Людмила Алексеева родилась в Евпатории в 1927 году. В 1950 году она окончила исторический факультет МГУ. Алексеева стала диссиденткой, участвовала в издании информационного бюллетеня «Хроника текущих событий». В 1976 году она стала одним из учредителей Московской Хельсинкской группы в СССР. Год спустя под угрозой ареста ей пришлось эмигрировать в США.

В эмиграции Алексеева вела программы о правах человека на радиостанциях «Свобода» и «Голос Америки», продолжала писать и заниматься правозащитной деятельностью. После распада СССР она вернулась в страну.

В 2009 году Людмила Алексеева принимала участие в «Стратегии-31» — собрании граждан в защиту 31 статьи Конституции (о свободе собраний). В конце 2010 года она вышла из состава группы.

Будучи членом Совета по правам человека, в 2015 году она просила Владимира Путина отменить закон об иностранных агентах. Тогда она подчеркнула, что, «привлекая деньги из-за рубежа, НКО использует эти средства только на то, чтобы людям лучше жилось у нас в стране». Она также поддерживала фигурантов «Болотного дела» и других политзаключенных.