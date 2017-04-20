Путин вошел в сотню самых влиятельных людей мира по версии Time

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Телеканал "Дождь"
четверг, 20 апреля 2017 г. 20:00
Президент России Владимир Путин вошел в список ста самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Список опубликован на сайте издания.
Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

Список разделен на несколько категорий — «Новаторы», «Артисты», «Лидеры», «Титаны» и «Кумиры». Путин попал в категорию «Лидеры». Вместе с ним там оказались президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, глава КНР Си Цзиньпин, президент Филиппин Родриго Дутерте, снователь Wikileaks Джулиан Ассанж и другие.

О каждом герое списка написан небольшой очерк. Про Путина для Time написал бывший президент СССР Михаил Горбачев. В своем очерке он отметил успехи Путина в начале его президентства.

«Столкивнувшись с кризисом, который он унаследовал от своего предшественника, президент Владимир Путин смог стабилизировать ситуацию, сохранить российское государство и укрепить экономическое положение», — написал Горбачев.

Горбачев также указал на проблемы, который сейчас существуют в стране — «стагнация в экномике и снижение уровня жизни, массовая нищета, коррупция и незаконное обогащение ряда людей, падение уровня образования, здравоохранения и науки».

По его мнению, Россия сможет добиться успеха только путем демократию Он добавил, что страна готова к реальной многопартийной системе, справедливым выборам и политической конкуренции.

В список самых влиятельных людей по версии Time также вошла дочь президента США Иванка Трамп, актера Риз Ахмед, Райан Рейнольдс и Эмма Стоун, певец Эд Ширан, Папа Римский Франциск, бразильский футболист Неймар и другие.

Time ежегодно публикует список «самых влиятельных людей» с 1999 года. В 2016 году Путин также был включен в этот список.

Телеканал "Дождь"
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