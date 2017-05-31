Путин вернул некоторым турецким гражданам право на безвизовый въезд

bbcrussian.com
среда, 31 мая 2017 г. 14:05
Президент России Владимир Путин поручил МИД уведомить Турцию о частичном возобновлении соглашения об условиях взаимных поездок граждан, сообщили в Кремле.
© AFP/Scanpix

Теперь министерство иностранных дел России должно направить Турции уведомление о частичном возобновлении действия соглашения от 2010 года, которое предусматривало безвизовый въезд в Россиию для турок.

Право на безвизовый въезд в Россию в соответствии с последними изменениями получат граждане Турции, работающими в экипажах турецких самолетов, люди, направляемые в Россию в краткосрочные командировки по служебным паспортам, и члены их семей.

Также снято ограничение на найм на работу граждан Турции и принято решение об отмене запрета на ввоз в России некоторых товаров из Турции.

Обострение и нормализация

Отношения между Москвой и Анкарой обострились после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24 на границе с Сирией. Турция тогда заявила, что Россия нарушила ее воздушное пространство, Москва отвергала все обвинения.

После произошедшего Россия ввела против Турции экономические санкции, в частности, ограничив поставку турецких товаров. Под запрет тогда попали овощи, фрукты, мясо и цветы, в то время как на тот момент овощи, в частности помидоры, были основной статьей сельхозимпорта.

Кроме того, Россия запретила продажу туристических путевок в Турцию.

Отношения начали нормализовываться после того, как Эрдоган направил Путину письмо с извинениями за сбитый Су-24 и выразил соболезнования в связи с гибелью пилота бомбардировщика. Первая встреча после кризисного периода состоялась в августе 2016 года.

В начале мая Путин по итогам переговоров с Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле".

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