Путин: в США пытаются довести отношения с Россией до Карибского кризиса

По его словам, российско-американские отношения сейчас «практически на нуле».

«Мы надеемся улучшить отношения России и США, выйти на дорогу с двусторонним движением. Россия воспринимает США как великую державу, хочет наладить с ней очень добрые партнерские отношения», — сказал он.

По его словам, нет «ничего предосудительного» во встречах окружения президента США Дональда Трампа с российскими бизнесменами. Отвечая на вопрос о вмешательстве России в президентские выборы в США, Путин предложил читать по губам.

Путин выразил недовольство тем, что деятельность российского посла в США Сергея Кисляка постоянно ограничивается и его встречи с кем-либо из США воспринимаются как «какая-то шпионская акция».

«Разве это не бред? А для чего там посол сидит? Для того чтобы общаться с людьми, поддерживать контакты с политической элитой, с бизнесменами, с членами Конгресса и Сената, с членами правительства и администрации», — сказал президент.

Он также отметил, что Москва приглашала сенаторов из США в Россию для обсуждения «ключевых двусторонних и международных вопросов, выражала готовность приехать в США, но ответа нет».

По словам президента, он надеется, что Россия и США наладят отношения благодаря общим интересам в Арктике. Путин подчеркнул, что у России нет стремления к соперничеству с США в Арктике, в том числе и в военных вопросах.

«Мы не собираемся ни воевать, ни соревноваться здесь с Соединенными Штатами», — добавил глава России.

Президент также прокомментировал отказ Трампа от борьбы с изменением климата. Ранее президент США подписал указ, отменяющий некоторые экологические проекты предыдущего американского лидера Барака Обамы.

«В свое время у меня были очень добрые личные отношения с президентом Джорджем Бушем-младшим. Я знаю его позицию: он ведь тоже, когда пришел к власти, был против тех мероприятий, в том числе в рамках Киотских протоколов. В конце концов, компромиссы были найдены», — сказал Путин. Президент считает, что и в ситуации с Трампом произойдет так же.