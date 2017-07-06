Путин в Handelsblatt выступил против санкций как скрытой формы протекционизма

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Deutsche Welle
четверг, 6 июля 2017 г. 11:13
Владимир Путин назвал санкции скрытой формой протекционизма. В статье в немецкой газете Handelsblatt президент РФ заявил, что политически мотивированные санкционные ограничения противоречат принципам "большой двадцатки".
Vladimiras Putinas
© AFP / Scanpix

В преддверии саммита "большой двадцатки" российский президент Владимир Путин подверг критике санкции в отношении отдельных стран, назвав их скрытой формой протекционизма. "Прежние экономические модели практически исчерпали себя, протекционизм превращается в норму поведения, а его скрытой формой становятся односторонние, политически мотивированные санкционные ограничения на инвестиции, торговлю и в особенности - на передачу технологий", - пишет он в статье в немецкой газете Handelsblatt, опубликованной в четверг, 6 июля.

По словам российского лидера, подобные санкции "не только бесперспективны, но и противоречат принципам G20 по взаимодействию в интересах всех стран мира". При этом в публикации не указывается напрямую, что речь идет о санкциях, введенных странами Запада против России, однако западные информагентства, сообщившие о статье российского лидера, посчитали, что он имеет в виду именно санкции против Москвы.

Ограничительные меры Запада против Москвы были введены в ответ на аннексию Крыма в 2014 году и в связи с ролью России в вооруженном конфликте на востоке Украине. После этого российские власти объявили продуктовое эмбарго в отношении стран, присоединившихся к санкциям. При этом в Москве не скрывают, что данные меры оказывают положительное воздействие на развитие отечественного сельхозпроизводства.

Deutsche Welle
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