Путин: страны Балтии создают проблему Калининграду в плане энергетики

Впервые за все эти годы встреча с журналистами была отложена на сутки - в связи с похоронами убитого в Турции российского посла Андрея Карлова.

Как отметил Путин, поприветствовав собравшихся, он не будет начинать пресс-конференцию с пространного монолога, а перейдет сразу к ответам на вопросы.

Страны Балтии мешают развитию Калининградской области

В своем ответе на вопрос калининградского журналиста он заявил, что страны Балтии мешают развитию Калининградской области России. По словам В.Путина, в разговоре о развитии области прежде всего должна быть решена проблема "устойчивого и независимого энергоснабжения Калининграда".

Вхождение стран Балтии в энергокольцо Европы создает проблемы для Калининградской области, отметил В.Путин. Энергетическую независимость Калининграда российский президент назвал важным вопросом в строительстве отношений с ЕС.

Первым пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предоставил слово журналисту Радио "Маяк". Тот поинтересовался, в каком состоянии находится российская экономика, вспомнив процитированный в прошлом году Путиным анекдот про белые и черные полосы.

В.Путин, отвечая на вопрос, предложил сравнить макроэкономические показатели прошлого года и нынешнего года. "По ВВП страны в прошлом году был спад 3,7%, в этом году снижение будет около 0,5% - 0,6%. За ноябрь был даже намечен рост", - отметил он.

По словам главы государства, ноябрьский рост и снижение инфляции связаны с тем, что некоторые области, в том числе сельское хозяйство, демонстрируют уверенный рост.

Путин также подчеркнул, что золотовалютные резервы ЦБ немного подросли. Путин констатировал, что упали реальные доходы населения. В то же время, по его словам, обнадеживает, что за последнее время заработные платы в реальном секторе экономики все-таки подросли.

"Сохраняется положительная динамика в демографии, хотя рождаемость немного упала, но смертность уменьшилась", - также сказал президент.

Об отставании России в развитии новых технологий

Александр Колесниченко из издания "Аргументы и факты" задал вопрос о том, как сократить отставание России в развитии новых технологий.

Как отметил Путин, трудно заставить бизнес вкладывать в отрасли, где результат и доход быстрым не получится. В то же время правительство предпринимает шаги, касающиеся высокотехнологичных отраслей, заверил он.

Вместе с бизнесом принята "технологическая инициатива", создаются на Дальнем Востоке территории опережающего развития. В целом, по некоторым отраслям, действует льготный режим, который дает о себе знать, заявил Путин, отметив, что точки роста "пока точечные".

"В общем и целом, считает президент, руки опускать нельзя. Перефразируя, мы всех догоним и перегоним!" - подытожил он.

Об оздоровлении финансовой системы и работе ЦБ

Следующего представителя прессы Владимир Путин выбрал сам, заметив плакат из Татарстана со словами "куда ж мы без татар". Журналистка задала вопрос об оздоровлении финансовой системы и работе Центробанка. Она поинтересовалась, нужны ли России региональные банки и как можно защитить физлиц.

Действия ЦБ по оздоровлению не вызывают вопросов правительства, заявил Путин. Относительно защиты физлиц он отметил, что, конечно, нужно защищать, как и региональные банки, в том числе и банки Татарстана. "Нам нужна сеть небольших банков, при этом можно снизить требования регулятора к ним", - повторил Путин сказанное им в этом году в Послании Федеральному собранию.

О коррупционных делах и убийстве Немцова

Журналист радиостанции "Эхо Москвы" поднял вопрос о деле арестованного по подозрению во взятке бывшего заместителя министра экономического развития Алексея Улюкаева. Журналист поинтересовался, не кажется ли Путину, что коррупционные дела становятся показательными?". Он также спросил, следит ли Путин за ходом дела об убийстве Бориса Немцова.

Президент заверил, что следит за делом Немцова. "Мы будем следить за всеми резонансными делами, в том числе и за убийством посла Андрея Карлова", - сказал Путин. По большинству резонансных дел, как бы долго они не велись, следствие приходит к полному выявлению все обстоятельств, подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, общался ли он с Улюкаевым после ареста, Путин сообщил, что лично с экс-министром не разговаривал. Но материалы дела позволяют снять его с должности в связи с утратой доверия. Остальные выводы сделает суд, сказал он. До завершения следствия по делу делать выводы о его виновности нецелесообразно и вредно, отметил Путин.

О том, где бюджет будет брать деньги, и о приватизации Роснефти"

Ветеран президентского пула журналистов Вячеслав Терехов задал вопрос о том, откуда бюджет планирует брать деньги, в том числе на исполнение майских указов 2012 года. Будут ли это деньги в том числе от приватизации "Росненфти", поинтересовался он.

"На ваш вопрос можно отвечать до утра", - отметил Путин. "Что касается бюджета, мы исходим из очень консервативных установок - 40 долларов за барель", - сказал он. По словам президента, расходная часть бюджета в процентах будет сокращаться, при этом основной раздел расходов придется на раздел "Национальная оборона".

Относительно приватизации "Роснефти" Путин заверил, что бюджет уже получил эти деньги.

Wall Street Journal: возможны ли досрочные выборы президента в следующем году?

Первым из представителей иностранным СМИ слово от Дмитрия Пескова получил журналист Wall Street Journal. Он спросил, возможны ли досрочные выборы президента в следующем году? "С какой стороны?" - пошутил Путин. Получив ответ, что речь идет о России, президента сказал: "Возможно, но не целесообразно".

Журналист также спросил о ядерном оружии России. Путин в ответ заверил, что Россия действует в строгом соответствии со всеми международными договоренностями по ядерным силам, в том числе по СНВ-3. Не последнюю роль играет и вооружение России, отметил президент.

"Мы не скрываем, что провели большую работу по модернизации ракетных войск, морской и авиационной составляющей", - сказал президент.

Путин повторил еще раз свой тезис, сказанный накануне на заседании коллегии Минобороны, о силе российской армии. По словам президента, хотя он не ставит под сомнение, в частности, мощь американских вооружений, Россия сильнее любого потенциального агрессора.

О развитии аннексированного Крыма

Журналист издания "Крыминформ" задает вопрос о развитии Крыма и о динамике его интеграции в российскую экономику.

Путин отметил, что относительно интеграции это юридически и экономически сложно, говорит Путин. "Далеко не все лежит на стороне федерального центра. Нужно время, чтобы все срослось", - сказал он.

Перспективные отрасли для оккупированного Россией Крыма, по мнению президента, - судоремонт, судостроение, химическая промышленность, сельское хозяйство. На поддержку сельского хозяйства направлено 3 млрд рублей, что в 10 раз больше, чем в 2014 году, сообщил он.

Президент отметил, что уровень зарплаты и доходов в Крыму ниже, чем в среднем по стране. В то же время он выразил уверенность в том, что этот показатель вырастет.

"Вологодские оптимисты" задали вопрос об импортозамещении

Владимир Путин предоставил слово "Вологодским оптимистам" - именно так гласила надпись на плакате, который держал в руках журналист. Журналист задал вопрос об импортозамещении.

"Мы обязательно победим", - считает Путин. По его словам, очень серьезные шаги сделаны в импортозамещении по целому ряду областей - "серьезные, внутренние, структурные изменения", закупки импорта снизились на 10%. Путин не сомневается, что Россия добьется своего, при этом речи об изоляции от мировой экономики не идет, отметил он.

О последних скандалах в спорте с допингом

Николай Еременко из издания "Советский спорт" задал вопрос о том, можно ли говорить, что ситуация с допингом в стране после кадровых изменений исправится или этого не достаточно? "Может ли быть реформирован WADA? Есть ли в допинговом скандале политическая составляющая?", - также спросил он.

"Никакой государственной поддержки допинга нет. Но проблема допинга, как и в любой другой стране, есть", - сказал Путин. По его словам, чтобы проблема была решена, нужно сотрудничать и с WADA в том числе.

Президент также добавил, что не считает себя вправе давать оценок деятельности WADA, однако подчеркнул, что работа любого антидопингового агентства должна быть понятной, прозрачной и проверяемой. Международная спортивная общественность должна знать, кого и как проверяют, что делается для того, чтобы доказать виновных.

"Почему это всё делается в закрытом режиме - непонятно. Есть в этом, как подчеркнул глава государства, и определенная политическая составляющая", - сказал он.

Путин обвинил Демпартию США в попытке свалить на него неудачи

Президент Путин назвал звучащие со стороны американских политиков обвинения в том, что Россия вмешивалась в ход выборов президента США, попыткой проигравшей выборы Демократической партии свалить свои неудачи на других, сообщает BBC Russian.

Отвечая на ежегодной большой пресс-коференции на вопрос корреспондента Би-би-си о том, вмешивались ли российские хакеры в ход американских выборов и имеет ли он сам к этому отношение, Путин сказал, что "проигравшая сторона всегда ищет виновных на стороне".

По словам российского президента, он знает, что хакеры взломали сервера Демократической партии, но не видел доказательств того, что хакеры действовали из России. "Кто знает, что это за хакеры? Кто сказал, что они действовали из России?" - заметил Путин.

По его мнению, главное во всем этом - информация, которую хакеры предоставили обществу и которая оказалась правдивой. На этом фоне национальную принадлежность хакеров российский президент считает второстепенной.

Одновременно Путин отказался комментировать сообщения о разговоре с Бараком Обамой, который - согласно американским СМИ, - звонил ему по линии экстренной связи и требовал прекратить хакерские атаки.

По словам Владимира Путина, он принципиально никогда не разглашает детали личных разговоров с коллегами. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил сам факт подобного разговора Обамы с Путиным, но сказал, что линия экстренной связи для него не использовалась.

Представления о мироустройстве

Отвечая в ходе своей пресс-конференции на вопрос корреспондента ВГТРК, как он воспринимает свой достаточно высокий рейтинг среди членов Республиканской партии США, известной настороженным отношением к России, Путин сказал, что не относит это на свой личный счет.

По мнению российского президента, это значит, что у значительной части американского народа представления о мироустройстве совпадают с российскими, а Демократическая партия просто не прочувствовала этот момент.

По мнению Путина, избранный президент США Дональд Трамп "тонко почувствовал настроения общества и работал в этой парадигме". "Шел до конца, хотя никто не верил, что он победит - кроме нас с вами", - добавил Путин.

Политолог Константин Калачев считает, что такие вопросы приятны Путину. "Особенно приятно, что 34% республиканцев его поддерживают. С каким наслаждением он говорит о системных проблемах администрации Обамы. Пережил Обаму", - считает Калачев.

Он также отмечает, что у Путина "общие ценности с консервативной частью республиканцев". "Традиционные ценности объединяют", - отмечает Калачев.

В ходе предвыборной кампании в США хакеры взламывали серверы Демократической партии и выкладывали в интернет ее внутреннюю переписку. Спецслужбы США пришли к выводу, что за взломами стояли хакеры из России.

Руководство Демократической партии, кандидат от которой Хиллари Клинтон в итоге проиграла выборы, заявляло, что хакеры могли подчиняться лично Путину, но сама Россия это отрицает. Официально американские спецслужбы имя Путина не упоминали.

О ситуации на Украине

Вероника Романенкова из ТАСС подняла вопрос о ситуации на Украине. Путин попросил дать слово журналисту с плакатом "Украина", чтобы ответить на вопросы о соседней стране сразу. Украинский журналист просит Путина проявить милосердие и освободить осужденного в России журналиста агентства "УкрИнформ" Романа Сощенко.

"Хорошо было бы добиться того, чтобы на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами", - отметил Владимир Путин, отвечая на заявления украинского журналиста о российской оккупации. Он напомнил, что Россия делает все, чтобы все удерживаемые лица с обеих сторон были освобождены. Однако проблемы в этом отношении создают в Киеве, уточнил президент. Путин заявил, что Россия выступает за то, чтобы состоялся обмен пленными на Украине по принципу "всех на всех".

Отвечая на вопрос о задержанных украинских режиссерах и журналистах, Путин сказал, что режиссеры должны ставить спектакли, а журналисты - заниматься своей профессиональной деятельностью.

О сотрудничестве России и Турции по Сирии

Следующий вопрос задал представитель турецкой редакции агентства Sputnik, который попросил прокомментировать ситуацию в Сирии и отношения Москвы и Анкары.

Произошедшее на этой неделе убийство посла России в Турции Андрея Карлова - покушение на российско-турецкие отношения, заявил президент. "Откровенно скажу, я скептически относился к тезису, что и самолет наш был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые хотели навредить российско-турецким отношениям", - сказал президент.

Сейчас же, по словам Путина, "после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять свое мнение". "Мне уже кажется, все возможно. И проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе, в правоохранительные органы, армию Турции носят глубокий характер", - сказал глава государства.

Отметив, что не считает себя вправе "переводить на кого-то стрелки, кого-то в чем-то обвинять", президент подчеркнул: "Мы видим, что это факт, это происходит. Помешает ли это развитию российско-турецких отношений? Нет, не помешает".

Большую роль в урегулировании ситуации в сирийском Алеппо сыграли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и руководство Ирана, отметил Путин. При этом он подчеркивает, что без участия России это было бы невозможно. По словам Путина, практика показала, что такой формат востребован.

Об экономическом суверенитете

Журналист газеты "За суверенитет России" из Уфы начал с того, что поблагодарил Путина за укрепление суверенитета и обороноспособности страны.

Представитель столицы Башкирии поинтересовался, не пора ли россиянам самим решать, в каком направлении развиваться, не привлекая иностранные консалтинговые фирмы. Он уточнил, что речь идет об экономическом суверенитете.

Путин подчеркнул, что это непростой вопрос. По его словам, нужны свои национальные рейтинговые агентства, надо развивать свой консалтинг. Такие структуры должны быть прозрачными, чтобы бизнес не понес ущерб, отметил он.

О крушении самолета президента Польши и слабой Европе

Журналист из Польши задал вопрос о расследовании крушения в 2010 году под Смоленском самолета президента страны Леха Качиньского. Кроме того, он поинтересовался, выгодна ли России слабая Европа.

Отвечая на первый вопрос, Путин призвал прекратить спекуляции на этот счет. "Все же ясно, чего спекулировать. Трагедия страшная, не надо использовать это для нагнетания в международных отношениях", - сказал президент.

Касаясь второго вопроса, глава государства подчеркнул, что России нужен сильный партнер. Президент отметил, что внутренние отношения Европы - не дело России.

О запрете СМИ называть "Исламское государство"

Журналистка издания "Кавказ сегодня" поинтересовалась, не было бы логичным и правильным запретить СМИ называть известную террористическую группировку "Исламским государством" .

Путин отметил, что журналистам трудно что-то запретить. В то же время он признал, что ему бы хотелось, чтобы слова "террор" и "ислам" не употребляли вместе.

Отметим, что некоторое время назад российские СМИ пытались ввести название ДАИШ вместо ИГ, однако оно не прижилось.

О патриотизме

От интернет-издания Lenta.ru прозвучал вопрос о патриотизме. Журналистка спросила Путина, не перегибает ли палку государство, поддерживая патриотические движения. "Не происходит ли подмены понятий, когда хулиганство выдают за борьбу за духовность?" - спросила она.

Государство будет поддерживать патриотизм, заверил Путин. Его слова снова были встречены аплодисментами. Но "делить хулиганов на своих и чужих нельзя", подчеркнул президент. Комментируя информацию о недавнем запрете оперы "Иисус Христос - суперзвезда" в регионах, о котором писала пресса, Путин попросил не заниматься подменой понятий.

По словам президента, спектакль никто не запрещал, просто билеты на него не продавались и организаторы сами решили снять его с показа.

О ювенальной юстиции

Элина Жгутова (РИА "Иван-чай") задала вопрос о ювенальной юстиции и попросила Владимира Путина о встрече с родителями, которые стали "жертвами ювенальной юстиции".

Президент заявил о "перекошенных стандартах" ювенальной юстиции. Он пообещал разобраться с бесцеремонным вмешательством в семью, подчеркнув, что оно недопустимо.

О "своих" людях на губернаторских постах"

Александр Гамов из "Комсомольской правды" спросил, специально ли Путин расставляет на губернаторские места "своих" людей.

Как заверил президент, при принятии любых кадровых решений он исходит из одной цели - блага России.

"Доверяем ли мы местным кадрам или нет? Конечно, доверяем. Но есть случаи, когда элиты нужно обновлять. И это, кстати, востребовано гражданами региона", - сказал глава государства.

Об отношениях РФ с ЕС и США

Немецкий журналист задал вопрос об обострившихся отношениях России со странами ЕС и США. Президент России подчеркнул, что Россия лишь ответила на санкционные меры со стороны Запада. "Мы не были инициаторами ухудшения российско-европейских отношений. Мы не вводили никаких санкций", - сказал российский лидер.

Путин напомнил, что к ухудшению отношений привели события на Украине, заметив, что для соседней страны процесс евроинтеграции только затянулся после смены власти.

Президент призвал Запад также к совместной борьбе с терроризмом и выразил соболезнования семьям погибших во время недавнего теракта в Берлине. Глава государства считает, что нельзя говорить об эффективной борьбе с терроризмом в условиях, когда Запад вводит против России санкции и сам отказывается от сотрудничества.

Путин ушел от вопроса о новом президентском сроке

Владимир Путин не стал отвечать на вопрос Андрея Колесникова из газеты "Коммерсант" о том, почему он должен стать президентом в 2018 году.

"Провокатор", - с улыбкой констатировал глава государства. Ответ на вопрос об участии в выборах Путин пообещал дать, "когда созреет время". Как сообщил Путин, принимая решение, он оценит ситуацию в России и в мире.

На пресс-конференцию было аккредитовано рекордное число журналистов

Для освещения пресс-конференции Путина было аккредитовано рекордное количество журналистов - 1437. Их список растет с каждым годом. Так, на первую пресс-конференцию в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов, в 2002 и 2003 годах - свыше 700, в 2004 году - около 750, в 2007 году - 1132, в 2008 году - 1364, в 2013 - 1327, в 2014 - 1259, в 2015 - 1392.

В списке аккредитованных журналистов, опубликованном на сайте Кремля, абсолютное большинство составляют представители отечественных СМИ - федеральных и региональных, но значатся и корреспонденты из Японии, США, Китая, Германии, Франции, Испании, Швеции, Эстонии.

Как во все предыдущие годы, пресс-конференция не имеет временного регламента. Когда завершить беседу, решает сам глава государства. Напомним, самой короткой по времени - один час 33 минуты - была первая встреча с журналистами в 2001 году. Самой длительной стала пресс-конференция 2008 года, когда президент отвечал на вопросы четыре часа 40 минут. В прошлом декабре пресс-конференция заняла три часа восемь минут.

Путин прервал практику ежегодных встреч с журналистами лишь на тот период, когда занимал пост премьер-министра - с мая 2008 года по май 2012 года. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он вернулся к проведению больших пресс-конференций.