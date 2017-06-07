Путин спрогнозировал последствия войны России и США: никто бы не пережил

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Телеканал "Дождь"
среда, 7 июня 2017 г. 12:07
В «горячей» войне между Россией и США, если бы она произошла, не оказалось бы победителей, заявил президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

Фрагмент интервью опубликовал телеканал Showtime.

«Я думаю, что никто бы не пережил», — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, доминировали бы США в подобной войне.

Он также отметил, что надежда на перемены в отношениях между Россией и США «есть всегда, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище».

Проморолик выпущен перед премьерой документального фильма Стоуна о Владимире Путине, который выйдет на Showtime 12-15 июня. Фильм основан на 12 интерьвью, которые Стоун брал у президента России на протяжении двух лет.

Телеканал "Дождь"
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