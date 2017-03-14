Путин сообщил правительству, что Медведева "не уберегли"

Премьер-министру России Дмитрию Медведеву не удалось уберечься от гриппа, он приболел. Об этом во вторник, 14 марта, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, участия в котором глава кабмина не принимает, по всей видимости в силу своего недуга.

Как выразился Путин, в условиях спада эпидемии гриппа Медведева "не уберегли". "Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная, вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли, приболел", - сказал президент РФ, открывая во вторник совещание с членами правительства (цитата по сайту Кремля).

Затем Путин попросил главу Минздрава Веронику Скворцову рассказать о борьбе с гриппом и ее перспективах. "По всем прогнозам, грипп уйдет полностью где-то во второй половине апреля текущего года", - сказала министр. По ее словам, на сегодняшний день превышение эпидпорога остается лишь в пяти регионах: два из них в Центральном федеральном округе, еще три в Сибирском. "На прошлой неделе это было 17 регионов", - напомнила Скворцова, которую цитирует "Интерфакс".

Министр отметила, что в нынешнем сезоне смертность от гриппа в стране снизилась в 20 раз по сравнению с прошлым и позапрошлым годами. "У нас сейчас летальность составила 0,3 промилле, это один из самых низких показателей и в мире, и в нашей стране", - сказала Скворцова.

По ее данным, из всех лабораторно подтвержденных случаев гриппа только 4% граждан были привиты, 96% - заболевшие, которые не сделали прививки своевременно.

Тем временем в социальных сетях уже начали распространяться хэштеги #ДимонДержись и #ДимонЖиви.

Стоит отметить, что болезнь Медведева случилась буквально спустя несколько дней после публикации самого масштабного фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией о предполагаемых тайных владениях премьера, которыми он, по данным ФБК, управляет через сеть некоммерческих фондов, возглавляемых его однокурсниками.

Глава российского кабмина не отреагировал на резонансный материал официально. При этом на днях выяснилось, что Медведев забанил в Instagram основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Зарубежные и российские журналисты обратили внимание, что пресса в России отреагировала на расследование Навального практически полным молчанием. "Об обвинениях… сообщали сетевые новостные порталы и некоторые влиятельные газеты. Однако их проигнорировали подконтрольные правительству телеканалы и почти все печатные издания, последовавшие указаниям пресс-секретаря Медведева Натальи Тимаковой, которая сказала, то нет смысла комментировать "пропагандистские выпады", - писал Дэвид Филипов в The Washington Post, статью в которой переводила InoPressa.

Утром 3 марта, на следующий день после появления в Сети фильма-расследования "Он вам не Димон", во всей России оказалось только два известных издания, выпустивших статьи по теме. "Новая газета" и "Ведомости" решили напомнить, что о тайных дворцах Медведева расследования ведутся еще с тех пор, как он был президентом.

К моменту публикации заметки фильм ФБК о Медведеве на YouTube посмотрели уже почти 9 млн человек.