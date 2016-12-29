Путин согласился сократить военное присутствие России в Сирии

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bbcrussian.com
четверг, 29 декабря 2016 г. 14:50
Президент России Владимир Путин согласился с предложением министерства обороны сократить военное присутствие России в Сирии.
© AP

Вместе с тем Путин заявил, что Россия будет "продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом".

"Безусловно, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", - сказал российский президент.

В четверг на встрече с Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым министр обороны Сергей Шойгу заявил, что "в настоящее время сформированы все предпосылки для прекращения боевых действий на территории Сирии, и налаживания прямого диалога между правительством Сирии и оппозиции".

Путин в четверг заявил, что власти Сирии и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня. Ранее об этом сообщило турецкое информационное агентство "Анадолу".

Россия начала военную кампанию в Сирии осенью 2015 года. Владимир Путин тогда объявил, что российские военно-космические силы введены в Сирию по просьбе правительства Башара Асада и будут оказывать ему поддержку.

14 марта 2016 года Владимир Путин приказал начать частичный вывод российских войск из Сирии.

Однако затем ситуация в Сирии вновь обострилась. Международные наблюдатели и западные лидеры неоднократно заявляли, что Россия вместе с правительством Сирии наносит удары по Алеппо, в том числе по гражданской инфраструктуре.

В Сирии, по официальным данным, погибли 23 российских военных. Последний из них стал военный советник полковник Руслан Галицкий.

В начале декабря стало известно о гибели двух медсестер, которые находились в лагере российских медиков под Алеппо.

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