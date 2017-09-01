«Не могу обойти вниманием и ситуацию на Корейском полуострове, которая в последнее время обострилась и балансирует на грани масштабного конфликта, — написал президент. — По мнению России, расчёт на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен».
Путин пишет, что проблемы в регионе нужно решать «путём прямого диалога всех заинтересованных сторон без выдвижения предварительных условий». Он отметил, что «провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика — это «путь в никуда».
Путин заявил, что Россия вместе с Китаем разработала «дорожную карту» для урегулирования напряженности на полуострове.
Накануне российский МИД призвал США не допускать применение военной силы против Пхеньяна.
В конце августа КНДР запустила баллистическую ракету, которая вошла в воздушное пространство Японии. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын назвал пуск первым шагом военной операции в Тихом океане.
Ранее северокорейские СМИ сообщили о разработке Пхеньяном плана по нанесению удара по Гуаму. Президент США Дональд Трамп пообещал ответить на это «огнем и яростью».
В июле КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты, которая, по оценкам военных США, способна долететь до Аляски. Совет Безопасности ООН ввел в связи с этими тестами новые санкции в отношении Пхеньяна.
Россияне смогут получить американскую визу пока только в Москве
Выдача виз США гражданам России возобновится в...
Путин: ситуация на Корейском полуострове балансирует "на грани масштабного конфликта"
Ситуация на Корейском полуострове близка к масштабному...
Собчак не собирается быть "спарринг-партнером" Путина на выборах (1)
Соперником главного кандидата на выборах президента...
200 000 мусульман празднуют Курбан-Байрам в Москве (5)
Рано утром в пятницу в Москве началось празднование...
МИД РФ призвал не допускать применение военной силы США против КНДР (5)
США не должны рассматривать вариант применения...
TOP новостей
Рынок жилья в странах Балтии: есть ли риск нового "пузыря"? (9)
Оправившись от потрясений кризиса 2008 года, рынок жилья...
Рабочие из Украины открывают для себя Литву (37)
Водитель грузовика, украинец Юрий Курченко работал в...
Генерал США не доверяет информации России об учениях "Запад-2017" (15)
Командующий Сухопутными силами США в Европе Бен...
1-го сентября в магазинах действует запрет на продажу алкоголя (13)
В пятницу во всех во всех учебных учреждениях Литвы...
Пранцкетис посетит юг Украины на границе с аннексированным Крымом (46)
В пятницу председатель Сейма Литвы Викторас...