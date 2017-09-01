Путин: ситуация на Корейском полуострове балансирует "на грани масштабного конфликта"

«Не могу обойти вниманием и ситуацию на Корейском полуострове, которая в последнее время обострилась и балансирует на грани масштабного конфликта, — написал президент. — По мнению России, расчёт на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен».

Путин пишет, что проблемы в регионе нужно решать «путём прямого диалога всех заинтересованных сторон без выдвижения предварительных условий». Он отметил, что «провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика — это «путь в никуда».

Путин заявил, что Россия вместе с Китаем разработала «дорожную карту» для урегулирования напряженности на полуострове.

Накануне российский МИД призвал США не допускать применение военной силы против Пхеньяна.

В конце августа КНДР запустила баллистическую ракету, которая вошла в воздушное пространство Японии. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын назвал пуск первым шагом военной операции в Тихом океане.

Ранее северокорейские СМИ сообщили о разработке Пхеньяном плана по нанесению удара по Гуаму. Президент США Дональд Трамп пообещал ответить на это «огнем и яростью».

В июле КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты, которая, по оценкам военных США, способна долететь до Аляски. Совет Безопасности ООН ввел в связи с этими тестами новые санкции в отношении Пхеньяна.