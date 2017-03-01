Путин: система антидопингового контроля в России не сработала

"Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина", - цитирует Путина Интерфакс.

Российский президент рассчитывает, что Следственный комитет выяснит, кто виноват в этой ситуации.

"Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на эти промахи в работе независимой комиссии (комиссия Макларена), к тому, что она сделала, к результатам ее работы. Мы должны прислушаться к требованиям ВАДА. Потому что надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи допинга", - сказал Путин.

В том же выступлении Путин раскритиковал доклады ВАДА, подготовленные канадским юристом Ричардом Маклареном. В них говорится о том, что в России существует система приема допинга, которую поддерживает государство.

По словам Путина, государственной системы приема допинга в стране нет и никогда не было.

Он также назвал безосновательными претензии к России "о том, что там на каких-то пробах выявили какие-то царапины".

В докладах ВАДА говорится о том, что пробирки с допинг-пробами российских спортсменов с Олимпийских игр в Сочи были повреждены. Эксперты посчитали, что царапины и другие повреждения свидетельствуют об их подмене.

"Мы не понимаем, что это за доказательства, потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было", - цитирует Путина Интерфакс. По его словам, претензии должны были отмечены в специальных протоколах, но такого не было.

"Значит, они где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение", - заявил он.

"Еще раз хочу подчеркнуть: в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом", - заявил Путин.

Путин также заявил, что власти планируют наладить "строгую, действенную и эффективную систему борьбы с допингом" с привлечением российских и иностранных специалистов.

"Всякая гадость"

В декабре 2016 года Всемирная антидопинговая организация представила вторую часть доклада о допинге в России, подготовленную канадским юристом Ричардом Маклареном. В докладе утверждается, что более тысячи российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допингом.

Эксперты ВАДА сообщают о системе использования допинга в России и подмены допинг-проб, которые поддерживало государство. Согласно докладу, эту система начала формироваться в 2011 году после неудачного выступления российской команды на Олимпийских играх в Ванкувере. Система была окончательно сформирована к Олимпийским играм в Сочи в 2014 году, утверждают авторы доклада.

Первая часть доклада была представлена в июне 2016 года. В ней говорится, что в манипуляциях с допинг-пробами в Сочи участвовали министерство спорта и ФСБ.

Российские власти отрицают наличие в России системы поддержки допинга. Вину за скандал они возлагают на бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который покинул Россию и стал информатором ВАДА.

Ранее Путин заявил, что Родченков, который работал в Канаде до того как возглавил антидопинговую лабораторию в Москве, "таскал сюда всякую гадость". В России против Родченкова возбуждено уголовное дело.

Из-за допингового скандала часть российской сборной не смогла поехать на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в прошлом году.

Российские власти при поддержке ВАДА сейчас пытаются реформировать систему контроля за допингом в России.