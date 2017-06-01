Путин: русофобия в некоторых странах хлещет через край

 (5)
bbcrussian.com
четверг, 1 июня 2017 г. 13:23
Русофобия в некоторых странах хлещет через край, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
© Reuters/Scanpix

"На мой взгляд, это связано с тем, что утверждается многополярный мир, а это не нравится монополистам... Происходит это не в последнюю очередь благодаря борьбе России за свои интересы. Хочу подчеркнуть, за свои законные интересы", - заявил он.

При этом попытки сдерживать Россию не работают, подчеркнул Путин.

"Некоторое время назад наши партнеры в отдельных странах или группе стран начали предпринимать попытки сдерживать Россию, сдерживать ее законное стремление к обеспечению своих национальных интересов, предпринимая всякие не вписывающиеся в рамки международного права действия, в том числе, ограничения экономического характера, а теперь видят, что это не работает, эффект - нулевой", - сказал Путин.

По словам российского президента, он надеется, что русофобские настроения в мире будут не бесконечны, и мир придет к осознанию их контрпродуктивности.

Днем ранее в интервью французской газете Figaro Путин заявил, что отношения России и США будут иметь шанс к улучшению, когда в Вашингтоне перестанут использовать антироссийскую риторику во внутриполитической борьбе.

"Она (внутриполитическая ситуация в США) опирается на желание тех, кто проиграл выборы в Соединенных Штатах, хоть как-то поправить дела за счет антироссийских выпадов, за счет обвинения России во вмешательстве", - заявил президент России.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Путин: русофобия в некоторых странах хлещет через край (5)

Путин: русофобия в некоторых странах хлещет через край
Русофобия в некоторых странах хлещет через край, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

МВД РФ: действия при задержании читавшего стихи мальчика правомерны (5)

МВД РФ: действия при задержании читавшего стихи мальчика правомерны
Замминистра МВД России Игорь Зубов назвал правомерными действия сотрудников полиции, задержавших в центре Москвы мальчика, читавшего стихи передает «Интерфакс».

Треть россиян поддержали физическое наказание детей (4)

Треть россиян поддержали физическое наказание детей
Каждый третий россиянин (32%) уверен, что родители могут физически наказывать детей 13-14 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра», передает «Интерфакс».

Кудрин выступил за приватизацию всего нефтяного сектора в России (23)

Aleksejus Kudrinas
Бывший министр финансов, глава Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил приватизировать весь российский нефтяной сектор в ближайшие семь-восемь лет. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

За что судят главу карельского "Мемориала" Дмитриева (3)

За что судят главу карельского Мемориала Дмитриева
1 июня начнется слушание дела Юрия Дмитриева, краеведа из Карелии, обвиняемого в распространении порнографии. Дмитриев и его адвокат, отвергая все обвинения, говорят о политической подоплеке дела.
Facebook друзья
Rambler's Top100