Путин: Россия готова предоставить запись беседы Лаврова и Трампа

"Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Италии Паоло Джентилони.

По словам российского президента, Россия готова предоставить конгрессу США запись переговоров, состоявшихся в Овальном кабинете между Трампом и Лавровым.

"Конечно, в том случае, если американская администрация этого захочет", - добавил Путин.

Позднее помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что на таких переговорах аудиозапись никогда не ведется - только стенограммы.

"Ведется запись человеком, который специально для этого присутствует на беседах", - ответил Ушаков на вопрос журналистов, в каком виде Россия готова передать США запись разговора Трампа с Лавровым.

Во вторник газета Washington Post сообщила, что Трамп на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком на прошлой неделе раскрыл "особо секретную информацию".

Согласно Washington Post, уровень секретности предоставленных России сведений настолько высок, что такие данные не были предоставлены даже союзникам США.

Раскрытая Трампом информация может выявить источник и метод ее сбора, написала во вторник газета New York Times.

В Белом доме назвали информацию о разглашении Трампом секретных данных ложью. По словам двух советников Трампа, присутствовавших при встрече с Лавровым, там обсуждались только общие для России и США угрозы.

В свою очередь сам Дональд Трамп заявил, что имеет полное право делиться конфиденциальной информацией с Россией, чтобы бороться с "Исламским государством".

"Как президент я хотел бы поделиться с Россией фактами относительно терроризма и безопасности полетов, у меня есть абсолютное право это сделать", - написал Трамп в "Твиттере", реагируя на публикацию в американских СМИ.

Американский президент объяснил, что хотел бы помочь России, чтобы та усилила борьбу с "Исламским государством" и терроризмом в Сирии. Он также сослался на "гуманитарные соображения".