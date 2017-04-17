Путин разрешил выдворение иностранных болельщиков-хулиганов

Российский президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказания за грубое нарушение болельщиками правил поведения на трибунах. В частности, закон предусматривает выдворение из страны болельщиков-иностранцев.

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, в случае грубого нарушения правил поведения на спортивных мероприятиях зрители могут быть оштрафованы на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

В качестве альтернативного наказания закон предусматривает арест на срок до 15 суток и запрет посещать официальные спортивные соревнования на срок от одного года до семи лет.

Иностранцев за аналогичные нарушения будут наказывать таким же штрафом или арестом с последующим выдворением из России.

При этом предусмотрена смягчающая норма, согласно которой выдворение иностранца может быть заменено на штраф от 40 тысяч до 50 тысяч рублей или запрет на посещение официальных спортивных соревнований на срок от одного года до семи лет.

Под грубым нарушением правил поведения зрителей понимается нарушение, которое создает угрозу жизни и здоровью как самого нарушителя, так и других зрителей на стадионе или рядом с ним. Также к грубым нарушениям относятся действия, из-за которых пришлось прервать или отменить матч.

Законопроект, ранее принятый Госдумой, был инициирован российским МВД. В пояснительной записке к законопроекту, говорилось, что поправки разработаны в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу 2018 года и кубка конфедераций 2017 года.

Министерство также обосновывало необходимость принятия закона событиями чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции, где произошли массовые драки российских и английских болельщиков, после чего местные правоохранительные органы начали выдворять российских фанатов из страны.

Авторы законопроекта приводили статистику, согласно которой с января 2014 года в 60 регионах во время проведения спортивных мероприятий было зарегистрировано 2168 нарушений зрителями правил поведения на трибунах.

Из них на футбольные матчи пришлось 1900, на хоккейные - 260.

В основном речь шла о том, что болельщики смотрели матч пьяными (828 случаев), проносили и использовали пиротехнику (679 раз), матерились (312 случаев) и выбегали на поле или бросали на него разные вещи (73 раза).

Действующие санкции МВД назвали неэффективными, поскольку, по мнению министерства, они не оказывают на нарушителей "должного профилактического воздействия".