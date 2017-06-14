Путин рассказал Стоуну об отсутствии контроля над СМИ

Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил об отсутствии контроля над СМИ в России, а также неинтересной повестке оппозиции, которая и мешает ей получить поддержку населения. Первую серию картины показали накануне, в ней Путин рассказал, что его дочери не занимаются ни политикой, ни крупным бизнесом.

"Вы сказали о доступе к средствам массовой информации. У нас сотни телевизионных компаний и радиокомпаний. Государство их вообще никак не контролирует. Это невозможно просто", - сообщил Путин Стоуну.

Говоря об оппозиции, Путин сообщил, что она не предлагает интересной для избирателей повестки. Оппозиции надо "показать избирателям, что программы, которые они предлагают, более выигрышные с точки зрения интересов избирателей", а этого не происходит.

В интервью Путин вновь связал умеренное развитие демократии в России с необходимостью суверенитета, хотя термин "суверенная демократия" и не использовал. А союзы он сравнил с добровольным отказом от части независимости. "Как бы ни старались демонизировать Россию, Россия - демократическая страна. И суверенная. С этим связаны определенные проблемы, но в этом есть и большие преимущества… Стран, которые могут пользоваться своим суверенитетом, можно посчитать на руках. А многие страны обременены так называемыми союзническими обязательствами. По сути, они сами по собственной инициативе ограничили собственный суверенитет", - цитирует президента РИА "Новости".

Путин, находящийся у власти 17 лет, объявил невозможным, чтобы завтра в РФ наступили такие же порядки, как в США, Германии и Франции: "Общество и государство, как любой живой организм, должны развиваться постепенно, поэтапно. Вот это и есть нормальный процесс развития".

Говоря о власти в США, он указал на засилье бюрократии, которая мешает претворять в жизнь планы руководства. "Вот, например. Мой коллега Барак Обама обещал закрыть Гуантанамо, но он так и не смог этого сделать. Но я убежден, что он искренне хотел", - напомнил Путин. Этим он объяснил свои сомнения по поводу претворения в жизнь предвыборных обещаний президентов: "Очень велика сила бюрократического аппарата в США. И много обстоятельств, которые кандидатам до того, как они стали президентами, не видно. Сразу же после того как человек приступает к конкретной работе, он ощущает на себе многотонные вериги".

Серию интервью Оливера Стоуна с Путиным смонтировали в четырехсерийный фильм. В ночь на 13 июня на Showtime была показана первая серия, а в ночь на 14 июня в эфир вышла вторая. В России фильм покажет "Первый канал" - по вечерам с 19 по 22 июня.