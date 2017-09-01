Путин рассказал о внутреннем ядерном реакторе российского народа

"Если мы существуем более тысячи лет и так активно развиваемся, укрепляем себя, значит, что-то у нас есть такое, что этому способствует. Это что-то — это внутренний ядерный реактор нашего народа, нашего русского человека, российского человека, который позволяет двигаться вперед", — отметил глава государства.
Путин добавил, что это некая пассионарность, которая "толкает нашу страну вперед".
В ходе общения со школьниками президент России также похвалил бурятских учащихся за разработку робота с искусственным интеллектом. По его словам, кто станет лидером в сфере искусственного интеллекта, тот станет "властелином мира".
"Это будущее не только России, но и всего человечества. Это и плохо прогнозируемые угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. Очень не хотелось бы, чтобы монополия на искусственный интеллект оказалась в одних руках", — рассказал президент РФ.
Следует отметить, что 1 сентября во всех школах России объявили тематический урок "Россия, устремленная в будущее". При этом, как утверждает телеканал "Дождь", Министерство образования и науки разослало в образовательные учреждения методические рекомендации со списком тем, которые учителям предложили обсудить со школьниками. В их числе оказались следующие: "Россия - первая в космосе", "Россия - ядерная держава", "Россия - страна суперсовременных компьютеров".
Эти темы как раз и поднимались 1 сентября на новой прямой линии президента Путина со школьниками, трансляция которой велась из Ярославля на всю страну. Этой встрече были присущи все атрибуты масштабных мероприятий главы государства, посвященных общению с народом: разговор со школьниками строился точно так же, как с депутатами и сенаторами во время посланий президента, его выступлений на прямых линиях и т.д.
Глава государства вначале объяснил своим будущим избирателям, многие из которых пойдут голосовать в марте 2018 года, почему сильна Россия, куда она идет, рассказал о ее достижениях, экономических показателях, а затем пообщался с избранными детьми из народа, приведя им различные цифры и факты, призванные продемонстрировать, что президент в курсе всего - он знает про атомы, беспилотники, про мозг, про Марс, про медицину. Были и включения с мест из регионов России, во время которых школьники, сидящие в классах, рассказывали президенту, в какой отрасли они намерены работать. В свою очередь, Путин подбадривал их, отмечая, насколько важен их выбор, отмечает newsru.com
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