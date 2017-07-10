Путин рассказал о своем мотоцикле, которого нет в декларации

«У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить», — сказал Путин, осматривая стенд Mitsubishi (цитата по «Интерфаксу»).

В апреле Путин отчитался о доходах за 2016 год. Согласно декларации, в собственности президента из транспортных средств находятся два автомобиля ГАЗ-М-21, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф». В декларациях за прошлые годы мотоцикла тоже не было.

Путину также принадлежит земельный участок площадью 1500 кв. метров, квартира 77 кв. м и гараж. Доход президента, согласно документу, составляет 8 млн 858 тысяч рублей (128 528 евро). В 2015 году было задекларировано 8 млн 891 тысяч рублей (129007 евро).