Путин рассказал о своем мотоцикле, которого нет в декларации

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 10 июля 2017 г. 12:22
Президент Владимир Путин во время посещения выставки «Иннопром» в Екатеринбурге рассказал, что у него есть мотоцикл Mitsubishi. В декларации президента нет данных о том, что он ему принадлежит.
Vladimiras Putinas baikerių šventėje
© Reuters/Scanpix

«У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить», — сказал Путин, осматривая стенд Mitsubishi (цитата по «Интерфаксу»).

В апреле Путин отчитался о доходах за 2016 год. Согласно декларации, в собственности президента из транспортных средств находятся два автомобиля ГАЗ-М-21, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф». В декларациях за прошлые годы мотоцикла тоже не было.

Путину также принадлежит земельный участок площадью 1500 кв. метров, квартира 77 кв. м и гараж. Доход президента, согласно документу, составляет 8 млн 858 тысяч рублей (128 528 евро). В 2015 году было задекларировано 8 млн 891 тысяч рублей (129007 евро).

Телеканал "Дождь"
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