Путин рассказал о сокращении расходов на оборону

”Я хочу напомнить, значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается, кстати говоря, за счет сокращения статей на оборону. Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота. Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу”, — сказал Путин на рабочей встрече с руководителем фракции ”Единая Россия” в Госдуме Владимиром Васильевым.

Президент подчеркнул, что нужно будет очень внимательно рассмотреть вопросы, которые возникают в ходе подготовки основного финансового документа страны в Госдуме.

”Это касается обороны, безопасности, это касается экономики, поддержки экономики, социальной сферы, здравоохранения, уровня заработной платы, доходов граждан, особенно в бюджетной сфере, по так называемым неуказанным категориям граждан. Прошу на это обратить внимание”, — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что палата представителей американского конгресса одобрила увеличение оборонного бюджета США.