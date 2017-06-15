Путин рассказал о готовности защищать Крым "всеми доступными средствами"

 (126)
Телеканал "Дождь"
четверг, 15 июня 2017 г. 10:07
Россия в случае необходимости будет защищать аннексированный Крым «всеми доступными средствами», заявил президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которое вышло на телеканале Showtime. Об этом сообщает РИА Новости.
Vladimiras Putinas
© Reuters/Scanpix

«После того, как Крым стал полноценной частью Российской Федерации, наше отношение к этой территории кардинальным образом изменилось. И если мы видим угрозу для своей территории, а Крым — наша территория, мы, как любое государство, будем защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами», — заявил Путин.

«Это не мы решили присоединить Крым, это люди, проживающие в Крыму, решили присоединиться к России. Парламент, избранный еще по украинскому закону — абсолютно легитимный парламент Крыма — объявил о референдуме. Парламент Крыма проголосовал подавляющим числом голосов за присоединение к России», — добавил президент России.

По его словам, там не было «никаких боевых действий, там никто не стрелял, никто никого не убивал».

Напомним, что в 2014 году Россия аннексировала Крымский полуостров. Мировое сообщество не признает итогов референдума в Крыму и не считает его частью России.

Комментируя ситуацию на Украине, он отметил, что там во время революции в 2014 году активно действовало ЦРУ.

«Надо просто посмотреть за тем, как развивались события. После того, как (президент Виктор) Янукович заявил о том, что он должен перенести подписание соглашения с Евросоюзом об экономической ассоциации, никто не стал слушать, почему, на какой срок. Сразу начались массовые беспорядки», — заявил Путин.

Американский телеканал Showtime показывает многосерийный фильм Стоуна, основанный на интервью с Путиным, с 12 июня. В России права на работу Стоуна получил Первый канал, который покажет фильм 19 июня.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Путин проводит 15-ю прямую линию: спрашивают, как прожить на одну зарплату? (54)

Путин проводит 15-ю прямую линию: спрашивают, как прожить на одну зарплату?
Президент РФ Владимир Путин в четверг, 15 июня, в 15-й раз проводит традиционную прямую линию. Трансляция началась в 12:00, ее ведут Татьяна Ремезова (Россия 1) и Дмитрий Борисов (Первый канал). Глава государства отвечает на вопросы россиян из телестудии в здании Гостиного двора на Ильинке, расположенной вблизи Кремля.

Бывший главный тюремщик России получил восемь лет колонии (8)

Бывший главный тюремщик России получил восемь лет колонии
Бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Реймер приговорен к восьми годам колонии общего режима по делу о махинациях при госзакупках электронных браслетов для подследственных.

Глава ЦИК России: у Навального нет шансов баллотироваться в президенты (7)

Глава ЦИК России: у Навального нет шансов баллотироваться в президенты
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что оппозиционер Алексей Навальный не сможет баллотироваться на предстоящие выборы президента России в качестве кандидата из-за судимости, передает телеканал "Дождь".

Путин рассказал о готовности защищать Крым "всеми доступными средствами" (126)

Vladimiras Putinas
Россия в случае необходимости будет защищать аннексированный Крым «всеми доступными средствами», заявил президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которое вышло на телеканале Showtime. Об этом сообщает РИА Новости.

Из Латвии в Россию не пропустили около 2 тонн кофе (4)

Из Латвии в Россию не пропустили около 2 тонн кофе
В минувший вторник в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Бурачки" (Псковская область) запрещен ввоз из Латвии партии зеленого кофе в зернах весом около 2 тонн, выращенного в Бразилии, Танзании и Вьетнаме.
Facebook друзья
Rambler's Top100