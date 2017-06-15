Путин рассказал о готовности защищать Крым "всеми доступными средствами"

«После того, как Крым стал полноценной частью Российской Федерации, наше отношение к этой территории кардинальным образом изменилось. И если мы видим угрозу для своей территории, а Крым — наша территория, мы, как любое государство, будем защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами», — заявил Путин.

«Это не мы решили присоединить Крым, это люди, проживающие в Крыму, решили присоединиться к России. Парламент, избранный еще по украинскому закону — абсолютно легитимный парламент Крыма — объявил о референдуме. Парламент Крыма проголосовал подавляющим числом голосов за присоединение к России», — добавил президент России.

По его словам, там не было «никаких боевых действий, там никто не стрелял, никто никого не убивал».

Напомним, что в 2014 году Россия аннексировала Крымский полуостров. Мировое сообщество не признает итогов референдума в Крыму и не считает его частью России.

Комментируя ситуацию на Украине, он отметил, что там во время революции в 2014 году активно действовало ЦРУ.

«Надо просто посмотреть за тем, как развивались события. После того, как (президент Виктор) Янукович заявил о том, что он должен перенести подписание соглашения с Евросоюзом об экономической ассоциации, никто не стал слушать, почему, на какой срок. Сразу начались массовые беспорядки», — заявил Путин.

Американский телеканал Showtime показывает многосерийный фильм Стоуна, основанный на интервью с Путиным, с 12 июня. В России права на работу Стоуна получил Первый канал, который покажет фильм 19 июня.