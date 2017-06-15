Путин проводит 15-ю прямую линию: спрашивают, как прожить на одну зарплату?

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NEWSru.com
четверг, 15 июня 2017 г. 12:47
Президент РФ Владимир Путин в четверг, 15 июня, в 15-й раз проводит традиционную прямую линию. Трансляция началась в 12:00, ее ведут Татьяна Ремезова (Россия 1) и Дмитрий Борисов (Первый канал). Глава государства отвечает на вопросы россиян из телестудии в здании Гостиного двора на Ильинке, расположенной вблизи Кремля.
© AFP / Scanpix

Прямой эфир мероприятия ведут телеканалы Первый, "Россия-1", "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". В студии в Гостином дворе присутствуют гости - журналисты, гражданские активисты, члены правительства. Запланированы прямые включения из регионов.

Прямая линия началась со вступительного слова ведущих. Дмитрий Борисов сообщил главе государства, что принято уже два миллиона обращений - о росте цен, ЖКХ, падении доходов и в целом об экономическом кризисе. Ремезова отметила, что много вопросов поступило про будущее, которое ждет Россию.

Путин начал с обзора экономической ситуации в стране. "Мы должны основываться на объективных данных. Они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена и мы перешли к росту", - сказал он.

Однако начать разговор глава государства предложил с перечисления проблем. Как признал президент, снизились реальные доходы граждан и увеличилось число людей за чертой бедности. В середине 90-х годов около 40% граждан страны проживало за чертой бедности, а в 2012 был лучший результат - всего около 10%, отметил глава государства. В настоящее время, отметил он, этот показатель - 13,5%.

Президент подчеркнул, что в стране довольно низкая производительность труда. Он также отметил, что три квартала подряд наблюдается рост экономики, растет и объем промышленного производства. На сегодняшний день есть все шансы достичь плановой инфляции - не более 4%, отметил он.

Татьяна Ремезова привела данные из платежных ведомостей за месяц из регионов - 7500 рублей, 8000 рублей, 3600. "Как прожить на эти деньги?" - процитировала ведущая вопросы россиян.

Как прожить на мизерную зарплату учителя

Первый вопрос в ходе прямого включения поступил от Алены Остальцовой из города Шелехова Иркутской области. Девушка спросила про маленькие зарплаты учителей. Она работает учителем начальных классов и получает не больше 16,5 тысячи рублей. "Как существовать на такие деньги?" - поинтересовалась она.

Президент напомнил, что была поставлена задача довести среднюю заработную плату учителей "по экономике" - примерно до 30 с лишним тысяч рублей. Но на практике деньгами учителей распоряжается школа, распределяя штатное расписание и зарплаты, отметил он. Как признал Путин, он тоже не понимает, почему молодой специалист получает так мало, а местные органы должны обращать внимание на такие вещи. Необходимо разобраться с вопросом и установить минимум. С этим случаем разберутся, заверил Путин.

О масштабных изменениях в губернаторском корпусе

Ведущие задали Путину вопрос про кадровые перестановки среди губернаторов, которые произошли в прошлом году, когда были отправлены в отставку главы нескольких регионов. Президент отметил, что руководителей в регионах выбирают на выборах. "Результаты любых выборов - это аванс, который дается людьми руководителю любого уровня", - сказал глава государства.

Президент напомнил, что в регионах действуют программы, которые направленны на поддержку социальной сферы, и сообщил, что на решение проблем в регионах выделено дополнительно 10 млрд рублей.

Как отметил Путин, в ряде регионов пришло время менять кадры, которые более десятка лет находятся на своих местах. Что касается новых губернаторов, президент считает, что они люди молодые, и федеральный центр поставляет им плечо в решении социальных проблем. "Надо работать и показывать результаты", - сказал глава государства.

О санкциях

Отвечая на вопрос о влиянии антироссийских санкций со стороны США и ЕС на экономику России, Путин отметил, что не удивлен введением новых санкций. "Россия всегда жила под санкциями", - сказал он. Их вводили, когда чувствовали конкуренцию, отметил президент.

В целом Россия потеряла от санкций 50-52 млрд долларов, а у тех, кто их ввел, - потери 10 млрд долларов.

При этом, по словам Путина, для некоторых отраслей это послужило толчком к развитию. Например, мясоперерабатывающая промышленность показывает впечатляющие результаты. Президент рассказал, что сейчас договаривается с Китаем о поставках российской свинины.

На данный момент поступило 1 млн 939 обращений. Абсолютный рекорд по количеству вопросов Путину был поставлен в 2015 году, когда на линию поступило свыше 3,2 млн обращений, отмечает "Интерфакс". Основное количество вопросов поступило в виде телефонных звонков - свыше одного миллиона, около 400 тысяч - при помощи СМС-сообщений.

Граждане обращались к президенту и через социальные сети - около 300 обращений, остальная часть вопросов поступила в том числе в виде писем через специальное приложение. Вопросы поступают не только из России, но и из-за рубежа.

Среди наиболее популярных вопросов - проблемы промышленности, строительства, транспорта, связи, труда и зарплаты, жилья, экологии и природопользования, ЖКХ, здравоохранения, образования. Россияне также интересуются личной жизнью президента.

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Путин проводит 15-ю прямую линию: спрашивают, как прожить на одну зарплату?
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