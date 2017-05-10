Путин провел заседание Совбеза перед встречей Лаврова с Трампом

«Также состоялся обмен мнениями по ходу формирования зон деэскалации в Сирии в свете подписания на встрече в Астане соответствующего соглашения», — подчеркнул Песков.

Лавров и Трамп встретятся в Вашингтоне в среду, 10 мая. По информации CNN, во время встречи они обсудят, в частности, украинский кризис и ситуацию в Сирии. Как пишет Associated Press, сирийский конфликт станет главной темой переговоров Трампа с Лавровым.

До этого он проведет встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Это станет их второй встречей с момента назначения Тиллерсона на эту должность и прихода к власти администрации Трампа. Первая встреча состоялась 12 апреля в Москве. По ее итогам госсекретарь США заявил, что необходимо «остановить деградацию отношений» между странами. Также Тиллерсон сообщил, что США и Россия создали рабочую группу по нормализации отношений.

Американский и российский президенты еще не встречались лично, однако несколько раз говорили по телефону.