Путин провел заседание Совбеза перед встречей Лаврова с Трампом

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Телеканал "Дождь"
среда, 10 мая 2017 г. 14:37
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Во время него, в частности, обсуждалась встреча президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
Vladimiras Putinas
© Sputknik/Scanpix

«Также состоялся обмен мнениями по ходу формирования зон деэскалации в Сирии в свете подписания на встрече в Астане соответствующего соглашения», — подчеркнул Песков.

Лавров и Трамп встретятся в Вашингтоне в среду, 10 мая. По информации CNN, во время встречи они обсудят, в частности, украинский кризис и ситуацию в Сирии. Как пишет Associated Press, сирийский конфликт станет главной темой переговоров Трампа с Лавровым.

До этого он проведет встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Это станет их второй встречей с момента назначения Тиллерсона на эту должность и прихода к власти администрации Трампа. Первая встреча состоялась 12 апреля в Москве. По ее итогам госсекретарь США заявил, что необходимо «остановить деградацию отношений» между странами. Также Тиллерсон сообщил, что США и Россия создали рабочую группу по нормализации отношений.

Американский и российский президенты еще не встречались лично, однако несколько раз говорили по телефону.

Телеканал "Дождь"
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Vladimiras Putinas
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Во время него, в частности, обсуждалась встреча президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
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